NAPALJENA ŠOGORICA IMA PAKLENI PLAN: ‘Priznao sam joj da mi žena ne da, a ona je predložila nešto jako seksi’

‘Pomislio sam da bi mi ona mogla reći ako nešto nije u redu’

Zabrinuti suprug potražio je pomoć kolumnistice Deidre Sanders na portalu The Sun jer mu je žena izgubila interes za seks. Nakon što se povjerio svojoj šogorici, ona ga ne prestaje pritiskati pozivima na seks. Budući da mu snaga volje već polako popušta, shvatio je da treba stručnu pomoć.

Draga Deidre, moja šogorica predložila je da se nas dvoje poseksamo, s obzirom na to da su naši partneri izgubili interes. Meni je 48, a mojoj supruzi samo 45, ali čini se kako njoj uopće više nije do seksa. Trudim se razumjeti je i poštovati njezine osjećaje, ali istina je da mi jako nedostaje seks.

Šogorica vidjela priliku

Nedavno me šogorica pozvala da joj dođem postaviti neke police jer njezin muž nije vješt u takvim stvarima. On je bio na poslu i nas dvoje smo bili sami u kući. Ona ima 43 godine i nije glupa. Pomislio sam da bi mi ona mogla reći ako nešto nije u redu te sam joj se povjerio o nedostatku seksa kod kuće.

Ona mi je na to rekla kako njezin suprug ne pokazuje interes za seks već godinama. Nastala je neugodna tišina, nakon čega me šogorica izravno pitala bih li se volio poseksati s njome. Premda smo ostali na tome, ona ne odustaje podsjetiti me na svoj prijedlog svaki put kada se vidimo. Hoće li taj seks riješiti problem ili samo stvoriti novi?

Deidre odgovara:

To bi dovelo do katastrofe. Kada biste se jednom poseksali, povuklo bi vas i drugi put i svaki sljedeći. A što biste time postigli? Razorili biste dva braka. Radije pitaj svoju suprugu što je dovelo do njezina potpunog gubitka interesa za seks.