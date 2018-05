NAKON SUPRUGOVE SMRTI SPETLJALA SE S MAMINIM DEČKOM: ‘Seksamo se u tajnosti, ali ni to nije najgore; moja ga kći zove…’

‘Pozvao me da dođem k njemu večer poslije. Jedno je vodilo drugomu i sad smo zajedno već više od tri mjeseca’

Ubrzo naskon suprugove smrti, mlada se žena zaljubila u majčina dečka, s kojim održava tajnu vezu. Seks im je odličan i ona osjeća da bi to moglo biti to, ali ni ne sluti u kakve se probleme uvalila. Osim što je puno stariji od nje, taj je muškarac u bliskom srodstvu s njezinim pokojnim suprugom. Očajna se žena obratila stručnjakinji za odnose Deidre Sanders na portalu The Sun, no ova joj nije imala ništa lijepo za reći.

Draga Deidre, zaljubila sam se u bratića svog pokojnog supruga i ne možemo skinuti ruke jedno s drugoga. Problem je u tome što on izlazi s mojom mamom posljednje dvije godine. Imam 33 godine, a suprug mi je preminuo prije šest mjeseci. Bili smo stvoreni jedno za drugo i užasno mi nedostaje. Bili smo zajedno 14 godina i imamo 12-godišnju kćer. Njegov bratić je često dolazio k nama i poznajem ga godinama.

Već tri mjeseca živi u laži

Njemu su 52 godine, ali jako se dobro drži. U duši je isto dobar te je i sam bio u braku do prije tri godine. Žena ga je ostavila iz vedra neba. On nikad nije rekao zašto niti ga je tko pitao. Sljedeća je vijest bilo to da su se on i moja majka spetljali. Ona je udovica više od deset godina. Jedne smo večeri prijateljica i ja otišle na piće. Obično ne zalazim u pubove, a ni on. Međutim, baš je tada bio tamo. Razgovarali smo i super se zabavljali. Bio je to prvi put da sam se smijala nakon suprugove smrti.

Pozvao me da dođem k njemu večer poslije. Jedno je vodilo drugomu i sad smo zajedno već više od tri mjeseca. Seks nam je divan i on želi da javno obznanimo našu vezu jer se ne voli skrivati. Ne znam što da radim. Mislim da ga volim i ne želim ostati sama, ali ne želim povrijediti mamu ili kćer, koja ga još uvijek zove ujakom. Osjećam se kao da živim u laži.

Deidre odgovara:

Nalazite se u tajnosti, tako da, da, živiš u laži. To obično znači da se treba vratiti korak unatrag i uzeti pauzu ili, u tvom slučaju, dati si još vremena da preboliš supruga. Ta mi se vaša veza ne sviđa. Uopće ne razmišljaš unaprijed. Ako je on toliko zagrijan za tebe, zašto se još uvijek viđa s tvojom majkom? Kažeš da je dobar u duši, ali ja nisam stekla takav dojam. Kako netko može varati mamu s kćeri? Meni se čini da on samo koristi priliku i očito ne razmišlja što je najbolje ni za jednu od vas.

Ti si ranjiva jer si nedavno ostala udovica. Razumijem koliko je to bolno, kao i da ne želiš biti sama, ali na pogrešnom si putu. Ne dopusti mu da ti napravi probleme s mamom sad kad je najviše trebaš. Mogla bi doći na udar kritika cijele obitelji. Reci mu da je između vas gotovo, a majci kaži kako zaslužuje boljega. Nadam se da će se on brzo povući. Daj si vremena i pronaći ćeš ljubav.