NAKON SEKSA UTROJE MUČE GA KOMPLEKSI: ‘Gledao sam tog tipa kako mi zadovoljava ženu i shvatio gorku istinu…’

Kako bi začinio njihov ljubavni život, ovaj je 31-godišnjak pristao na seks utroje sa svojom tri godine mlađom suprugom i 32-godišnjim muškarcem, ali nakon toga je čina gadno zažalio. Sada se, naime, osjeća manje vrijednim iz jednog jedinog razloga – taj je frajer bio mnogo obdareniji od njega.

“Supruga i ja razgovarali smo o našem seksualnom životu i složili se da je postao prilično dosadan. Priznala mi je da joj je seks utroje uvijek bila želja i ja sam joj odlučio udovoljiti. Nisam bio sretan što je htjela još jednoga muškarca, ali nisam joj htio upropastiti cijelu stvar”, započeo je muškarac u svojemu pismu za Sunovu rubriku Dear Deidre.

“Kada se momak pojavio, popili smo nekoliko pića kako bismo se opustili, a zatim otišli u spavaću sobu. Čim se skinuo, osjetio sam da je moja supruga namjerno izabrala nekoga vrlo obdarenog. Imam malen penis i svjestan sam toga. Supruga kaže da je ne brine moja veličina, ali činjenica da je odabrala toga muškarca natjerala me da sada sve preispitujem”, požalio se.

Tijekom toga famoznog odnosa on se, kako kaže, više osjećao kao gledatelj, nego što je sudjelovao u seksu. Njegova supruga nije obraćala pažnju na njega, a on se osjećao kao u horor filmu dok su se oni seksali ispred njega gotovo sat vremena.

ONA REDOVITO POSJEĆUJE SEKS KLUBOVE: ‘Tu smo svi prijatelji, nitko nikog ne prisiljava na nešto što ne želi…’

I feel inadequate after my wife and I had a threesome with a well-endowed man https://t.co/OC8L0EHOeO

— Dear Deidre (@DearDeidre) July 13, 2020