NAKON SEKSA UTROJE DEČKO JU STRAŠNO POVRIJEDIO: Nakratko izašla iz sobe, a kad se vratila, dočekao ju hladan tuš

‘Iste sam se sekunde otrijeznila, ali gledajući ih, pozlilo mi je pa sam izašla iz sobe i zalupila vratima. Šokiralo me ono što se dogodilo sljedeće’

Na posao je došla nova kolegica pa ju je djevojka iz priče pozvala na piće sa svojim dečkom. Popili su previše i završili u klinču – svi troje. Ono što se sljedeće dogodilo, ostavilo je velik trag na povjerenju mladog para. Djevojka se obratila The Sunovoj stručnjakinji za odnose Deidre Sanders, a njezino pismo prenosimo u cijelosti.

Dečku je postavila samo jedno pitanje

Draga Deidre, ja imam 21, a moj dečko 23 godine. Veza nam je sjajna. Zajedno smo dvije godine i već smo razgovarali o zarukama, mislili se i vjenčati za nekoliko godina. Nemam puno prijateljica jer dečko i ja radimo za malu tvrtku – ja sam u uredu, on na mrežnoj stranici. Posao se širi i sa mnom je došla raditi nova kolegica. Super je što sam napokon dobila nekoga tko je zabavan i ugodno društvo. Ona ima 19 godina.

Kad ju je moj dečko upoznao, odmah sam primijetila da mu je privlačna jer ju je odmjeravao. Jedne je večeri u pubu predložio da je pozovemo na piće. Ona ne poznaje mnogo ljudi na ovom području, tako da je odmah pristala čim sam joj poslala poruku. Bio je vlasnikov rođendan i pića su bila na račun kuće. Svi smo popili više nego inače. Nova je cura završila s nama u taksiju i svi smo troje krenuli u dečkov stan. Počeli smo flertati međusobno i odjednom se srušili na krevet. Trgali smo odjeću jedni s drugih i dogodio se trojac. Meni je to bilo OK dok je ostalo na ljubljenju, ali onda je ona seksualno navalila na mog dečka.



Iste sam se sekunde otrijeznila, ali gledajući ih, pozlilo mi je pa sam izašla iz sobe i zalupila vratima. Šokiralo me ono što se dogodilo sljedeće. Dečko je zaključao vrata tako da se nisam mogla vratiti. Izvana sam ih čula kako se hihoću. To me strašno uzrujalo. Ujutro sam ga pitala jesu li se seksali i naravno da je rekao da nisu, ali ne vjerujem mu. Doista ne znam što da mislim.

Deidre odgovara

U ljubavnim trokutima netko uvijek bude povrijeđen. Svi ste željeli sudjelovati jednako, ali tvoj je dečko prešao granicu kad je tebe isključio. Naravno da mu više ne vjeruješ, i s dobrim razlogom. Duguje ti ispriku i objašnjenje. Ako mu se toliko sviđa tvoja kolegica, onda treba biti pošten i prestati te vući za nos. I ona ti duguje ispriku. Ako je sve bila samo pijana noć i bezazleno glupiranje, onda to još može proći. Ali ako ona ima planove s tvojim dečkom, nema šanse da će se vaša suradnja na poslu i vaše prijateljstvo nastaviti. Tvoj je dečko riskirao vašu vezu, stoga mu otvoreno reci što može napraviti da bi te nakon svega uvjerio kako voli tebe i samo tebe.