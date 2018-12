NAKON SEKSA JU ODBACIO KAO STARU KRPU: ‘Ne kužim, cijeli vikend nismo izlazili iz kreveta, a onda mi kaže ovo’

‘Sjela sam na vlak u petak navečer i on me dočekao na kolodvoru. Otišli smo na piće, a onda u njegov stan’

Djevojka je poslala pismo Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders u kojemu priča kako se poseksala s tipom koji joj se godinama sviđa, ali je on poslije strastvenog vikenda promijenio ponašanje. Njoj nije jasno zašto joj se odjednom više ne javlja. Uskoro mu je rođendan i ne zna što da radi.

Draga Deidre, provela sam divan, seksi vikend s muškarcem koji mi se sviđa već godinama – ali on se sada totalno ohladio od mene. Upoznala sam ga prije pet godina i viđamo se jednom godišnje na sajamskoj izložbi. Svaki put pomalo flertamo, ali ništa više od toga. Ove me godine pozvao sebi u goste za vikend. Bila sam uzbuđena jer mi se on stvarno sviđa. Imam 27, a on 33 godine. On živi u Londonu, a ja oko 320 km dalje na sjeveru.

Nakon seksa – hladan tuš

Sjela sam na vlak u petak navečer i on me dočekao na kolodvoru. Otišli smo na piće, a onda u njegov stan. Seksali smo se te noći i bilo je fantastično. Bolji je u krevetu od ijednog drugog frajera s kojim sam spavala. U subotu me izveo van i večerali smo u finom talijanskom restoranu. Još smo malo popili i kod njega doma pa se preselili u spavaću sobu, gdje smo se opet seksali. Uistinu sam osjetila da imamo nešto posebno. Ali, sljedećeg se dana sve promijenilo.

Činilo se kao da ne može dočekati da me odveze na stanicu. Čak me nije ni odvezao na kraju, već mi je samo rekao koji tramvaj da lovim. Rekao je da mu se javim kada dođem kući, ali osjećam da je samo bio pristojan, a da ga zapravo nije bilo briga jesam li sigurno stigla. Nisam mu se javila, a ni on nije pitao. Bilo je to prije šest tjedana, a još uvijek ni riječi od njega. Mislila sam da će sve biti drugačije nakon seksa. Uskoro mu je rođendan i ne znam trebam li mu čestitati. Ne želim biti hladna poput njega.

Deidre odgovara:

Meni ovo sugerira da se on pokajao zbog seksa s tobom ili se uplašio da bi ti mogla pomisliti kako vi sad imate nešto što bi se moglo nazvati vezom. Koji god razlog bio, rezultat je za tebe isti. Tip te očito iskoristio samo za seks, dao ti nadu da bi od vas moglo nešto biti, a onda te izbacio iz svoga života. Petljajući se s takvim tipom muškarca, ostat ćeš povrijeđena. Nemoj mu ništa slati za rođendan, nije zaslužio. Ostavi to iza sebe i druži se s prijateljima. Kad ti se sljedeći put netko svidi, prvo ga dobro upoznaj umjesto da mu skočiš u krevet.