NAKON OČARAVAJUĆEG ‘TROJCA’, ČOVJEK (44) JE U ŽIVOTNOJ DILEMI: ‘Ne mogu prestati misliti na tog isklesanog tipa…’

Zgodan par u srednjim dvadesetima pozvao je starijega kolegu u svoj stan. Jedna je stvar vodila drugoj i njih su troje završili u krevetu

Nevjerni muž (44) nedavno je imao avanturu života kada se upustio u divlji trojac sa svojom atraktivnom kolegicom s posla i – njezinim dečkom. Sada je zarobljen u ljubavnom trokutu i nije siguran s kime zapravo želi biti – sa svojom suprugom, mlađom kolegicom ili, pak, tim fatalnim muškarcem.

“U braku smo gotovo 20 godina i do prije 18 mjeseci naš je odnos bio stabilan i ispunjen ljubavlju. Moja dvije godine mlađa supruga i ja imali smo bogat seksualni život, sve dok joj strah za vlastito zdravlje nije uništio libido. Moj je, s druge strane, i dalje na vrhuncu”, započeo je anonimni muškarac u pismu Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

Nije mogao odbiti prijedlog kolegice i njezina dečka

On osjeća kako je premlad da bi se stalno pitao kada će sljedeći put biti intiman sa ženom. Ona zna kako se on osjeća i to je stavilo velik pritisak na njihov brak. “Ja sam na Božić radio i moja me kolegica, koja mi se uvijek sviđala, upoznala sa svojim dečkom. Proveli smo večer zajedno uživajući. On mi je zapeo za oko baš kao i ona, jer je privlačan frajer ugodnoga izgleda”, priznao je.

Na kraju smjene, njih su troje uzeli taksi, a zgodan par u srednjim dvadesetima pozvao je starijega kolegu u svoj stan. Jedna je stvar vodila drugoj i njih su troje završili u krevetu. “Vidjeli smo se još dvaput od tada i ovo mi je zasigurno bio najbolji Božić dosad. Nekidan smo se našli samo kolegica i ja jer je njezin dečko bio sa svojim roditeljima. Seks je ponovno bio predivan”, dodao je.

“Supruzi se pravdam da imam neočekivanih problema na poslu, zbog kojih moram ostajati dulje, ali bojim se da ona sumnja kako nešto nije u redu. Kada smo se zadnji put seksali, bio sam mnogo perverzniji nego što je ona navikla i pitala me što je ušlo u mene”, prisjetio se čitatelj.

On sada preispituje svoju seksualnost

Budući da je sa suprugom proveo tolike divne godine, dio njega želi spasiti brak, ali… “Trebam li dati šansu mlađoj kolegici, koja je sve ono, pa i više, nego što je moja supruga ikad bila? Ili možda njezinu dečku, koji mi je pokazao sve divote gay seksa?”, pita se 44-godišnjak.

Iskusna savjetnica odmah mu je odgovorila kako to što čini nije okej. “Možda misliš da ti je ovo najbolji Božić dosad, ali ne može imati ovce i novce. Nastaviš li ovako, riskiraš vlastiti brak. Ako tvoja supruga shvati što se događa, a zasigurno hoće, to bi mogao biti kraj”, upozorila je Sanders nevjernoga muža pa zaključila:

“Tvoja mlada kolegica sada je u sasvim drugoj fazi života i gotovo sigurno ne traži ozbiljnu vezu. Ona i njezin dečko vjerojatno samo eksperimentiraju i uživaju u zabavi koju im donosi seks utroje. Ti možeš izgubiti puno više nego oni. Dobro razmisli prije no što odbaciš godine sretnoga braka i ostaneš povrijeđen.”