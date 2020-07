NAKON KOLIKO VREMENA JE OKEJ SPAVATI S NOVIM PARTNEROM: Stručnjak izbacio tri računice, koja je najrealnija?

Neki smatraju da je najbolje čekati koliko god možete, drugi savjetuju da je ključno suzdržati se prvih nekoliko mjeseci, dok pojedinci vjeruju da je okej stupiti u seksualne odnose s novim partnerom već nakon nekoliko spojeva

Jedan od razloga zašto je teško odrediti pravo vrijeme za prvi seks u vezi jest to što nema mnogo istraživanja koja se bave ovom temom. Plus, ona koja su provedena ispitivala su samo specifične skupine ljudi: heteroseksualne parove u braku te mladiće i djevojke na fakultetu.

Psihoterapeut iz Kalifornije Barton Goldsmith naglašava da je potrebno biti na istoj valnoj dužini emocionalno kako bi se utvrdilo kada je pravo vrijeme za prvi seks. Najvažnije je da ste oboje složni da nećete navaljivati. Pobrinite se da se druga osoba osjeća sigurno uz vas, kaže on.

Drugim riječima, najbolje je malo pričekati, barem toliko dok vam ne postane ugodno kada ste zajedno i dok ne steknete jasan uvid u to što želite od veze. Koliko dugo ćete čekati, to ovisi o vama i postoje tri opcije.

1. Čekajte što je dulje moguće

U jednom istraživanju iz 2010. godine došlo se do zaključka da što dulje odgađate seks, naročito ako čekate do braka, to će vam veza biti stabilnija i jača.

2. Strpite se nekoliko mjeseci

Na osnovi rezultata drugoga istraživanja dolazi se do zaključka da je tri mjeseca veze pravo vrijeme da se prebacite u spavaću sobu. Ta faza medenoga mjeseca, na početku veze, kada vam je sve novo, kada su ojsećaji međusobne privlačnosti na vrhuncu, vrijeme je kada mislite da je osoba s kojom ste u vezi savršena.

Kada se nakon nje spustite na zemlju, pravo je vrijeme za početak seksualnog života, jer ste čekajući spustili razinu privlačnosti i mnogo ćete bolje funkcionirati od parova koji vode ljubav na prvom, drugom ili trećem spoju.

3. Nekoliko tjedana je dovoljno

Istraživanje iz 2012. godine otkrilo je da nakon početne faze u vezi seksualna želja, naročito kod žena, opada. Prema mišljenju dr. Goldsmitha, dovoljno je da pričekate 36 sati prije no što se upustite u seksualnu vezu. A tih 36 sati ne mora biti u komadu, već će vam, ako budete išli na spojeve, vjerojatno trebati nekoliko tjedana da ispunite kvotu.