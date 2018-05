NAKON 30 GODINA BRAKA OTKRIO GNJUSNE STVARI: ‘S frendicama je ismijavala moj penis, ali čak ni to nije bilo najgore’

‘Jedna ju je od njih pitala što bi učinila kad bi mogla vratiti vrijeme i nadoknaditi sve što je propustila u posljednjih 30 godina. Nisam bio spreman na ono što sam čuo’

Imali su skladan brak 30 godina sve do jedne noći kad je suprug slučajno čuo ženin razgovor s prijateljicama. Pod utjecajem alkohola je izgovorila svakakve gnjusne stvari o njemu, od kojih se većina tiče njegove muškosti. Otkrio je još neke stvari iz njezine prošlosti i to ga je slomilo. Počeo je razmišljati o razvodu pa je potražio pomoć stručnjakinje Coleen Nolan na portalu Mirror.

Nisu znale da on sve sluša

Draga Coleen, pišem ovo pismo sa suzama u očima. Trebao bih proslaviti 30. godišnjicu braka, a žena i ja imamo troje odrasle djece, s tim da dva sina još uvijek žive s nama. Prošli smo tjedan supruga i ja bili na nekom događanju s njezinim prijateljicama, nakon čega smo otišli u kuću jedne od njih na još jedno piće. Kad je došlo vrijeme da odemo kući, pozvali smo taksi i ja sam ga čekao pored ulaznih vrata, dok je žena još ostala razgovarati s frendicama u kuhinji.

Jedna ju je od njih pitala što bi učinila kad bi mogla vratiti vrijeme i nadoknaditi sve što je propustila u posljednjih 30 godina. Moja je žena odgovorila: “Još jednu noć s Johnom.” Bio sam totalno šokiran. John je njezin bivši s kojim je izgubila nevinost. Htio sam da se zemlja otvori i proguta me. Jedva sam zadržao suze, a one nisu skužile da ja tamo stojim. Tada ju je frendica pitala zašto joj to nedostaje kad ima tako divnog supruga, a ona je rekla: “Ali nema dovoljno veliku opremu u hlačama, dok je John bio znatno veći i bolji u krevetu.”

NIJEDNA GA NEĆE JER IMA MALOG: ‘Seksao sam se s djevojkom svojih snova, a onda se sve pretvorilo u noćnu moru’

Onda je nastavila pričati o još četiri muškarca s kojima je spavala i svi su imali većeg nego ja. Bio sam slomljen, između ostalog i zato što mi je uvijek govorila kako se seksala samo s jednim tipom prije mene. U tom me trenutku vidjela jedna od njenih frendica i odmah počela opravdavati moju ženu da nije tako mislila te da je samo pijana. Moja žena ne zna da sam ja sve čuo, iako zna kako nešto ne štima. Ne mogu to izbaciti iz glave i noćima ne spavam. Kako da prijeđem preko toga? Razmišljam da pokupim svoje stvari i odem.

Coleen odgovara:

Kao prvo, moraš joj reći što si čuo i objasniti koliko te to povrijedilo te da ne znaš kako ćeš nastaviti dalje. Sigurna sam da će se osjećati užasno jer je tada bila pijana, a pijani ljudi govore stvari koje nikad ne bi rekli trijezni. Ali s kime god da te uspoređuje, činjenica je kako vaš brak traje već 30 godina. Ako su svi ti bivši dečki bili toliko dobri, zašto je izabrala tebe i bila s tobom sve ovo vrijeme? Oni su s razlogom bivši. Koji god bili njezini razlozi za to što je rekla, ne možeš krenuti dalje dok to ne raščistite.

Ona mora znati koliko te povrijedila, a ti njoj moraš dati šansu da objasni i ispriča se što te povrijedila i osramotila. Ovo bi očigledno moglo utjecati na tvoje samopouzdanje u krevetu, a ako misliš da ne možeš nastaviti sa seksom, bilo hbi dobro da posjetiš seksualnog terapeuta. Ali ja mislim da se samo trebaš malo više potruditi i ne odbaciti 30 godina zbog jedne pijane noći i nepromišljenih izjava.