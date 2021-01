NAKON 15 GODINA BRAKA SUPRUG JOJ JE PRIZNAO DA JE GEJ: Možda vam ovo zvuči kao priča iz filma, ali poslušajte što žena ima za reći

Britanka Carolyn Hobday u emisiji ‘Steph’s Packed Lunch’ otvoreno je progovorila o vezi s bivšim suprugom. Naime, on joj je nakon 15 godina braka otkrio da je gej, dok je za svoju seksualnu orijentaciju znao od adolescencije.

Njihov brak bio je laž, a uglavnom je sebe krivila za stvari koje nisu funkcionirale. Unatoč tome što joj je naposljetku rekao da je homoseksualac, Carolyn je priznala da to uopće nije slutila.

Upoznali su se 2000. godine na jednom tečaju, a iste godine su se i vjenčali. “Sve je bilo savršeno normalno, bili smo zaista sretni, bio je sjajan muškarac, zabavan, imali smo puno toga zajedničkog i sjajno smo se slagali. Bio je ostvarenje mojih snova”, rekla je Britanka.

No, kako je vrijeme odmicalo, Carolyn je počela primjećivati kako raste razdor između njih. Nedostajala joj je intimnost.

“Nisam shvaćala da mi nešto nedostaje u braku i da nešto ne štima sve dok je netko drugi ušao u moj život i to mi osvijestio. Na kraju sam prevarila muža s tom osobom, zbog čega sam mislila da je kraj našeg braka u potpunosti moja krivica. Jako dugo sam nosila taj osjećaj krivnje”, priznala je.

Unatoč aferi nastavila je živjeti sa suprugom još šest godina, sve dok nije otkrila njegovu tajnu.

“Njegovo ponašanje počelo se mijenjati. Shvatila sam da je nekoga upoznao i pomislila sam da je samo krenuo dalje. Onda sam primijetila da dobiva poruke od nekog muškarca i odlučila sam ga upitati da mi pojasni što se događa”, rekla je Carolyn.

"Everything that I thought I knew was a lie". @CarolynHobdey discovered that her husband was gay after 15 years of marriage. #PackedLunchC4 pic.twitter.com/ZMkCTO80sL

— Steph's Packed Lunch (@PackedLunchC4) January 18, 2021