NAJVEĆE LAŽI O ŽENSKOM ORGAZMU: Evo zašto neke žene ne mogu svršiti i uglavnom su si zapravo same krive

Seksologinja je otvoreno navela koje pogreške radite u krevetu, a zbog kojih izostaje taj ‘šlag na torti’

Kada stvari postanu vruće u spavaćoj sobi, nerijetko se dogodi da nešto na kraju nedostaje – ženski orgazam. To za žene nije uvijek lako pa su s godinama razvijene različite teorije i metode koje navodno pospješuju postizanje vrhunca. No, australska seksologinja Charlotte Creplet razbila je najčešće mitove o tom “misteriju”.

Žene mogu svršiti svaki put

To je, kaže ona, potpuna neistina jer ni žena ni muškarac ne moraju nužno postići orgazam tijekom seksa. Prema njoj, orgazam ne bi smio biti glavni cilj kojemu se treba težiti jer cijeli je seksualni odnos jedeno putovanje koje treba biti ugodno iskustvo za oba partnera. Ako se usredotočite isključivo na postizanje vrhunca, zaboravljate uživati u trenutku i niste svjesni osjećaja koji vas obuzimaju u cijelom procesu.

Orgazam je uvijek jak

To je još jedna pogrešna ideja koju su vam nametnuli filmovi. Ženski orgazam nije nužno “eksplozija senzacija” od koje gubite svijest. Zapravo, takav tip vrhunca događa se prilično rijetko. To je zato što orgazam kreira užitak različitih intenziteta, od snažnih naleta do minimalnih, gotovo nepostojećih. Moguće je čak, kaže seksologinja, da se simptomi fiziološkog orgazma dogode bez nužnog osjećanja zadovoljstva.

Najbolji je simultani orgazam

Premda svršavanje u isto vrijeme kada i partner može biti intenzivno iskustvo, također se događa vrlo rijetko. To je zato što iziskuje ogromnu količinu seksualne komunikacije i zahtijeva kapacitet obaju partnera da mogu rasporediti svoj užitak. Tražeći simultani orgazam mogli biste samo ostati frustrirani ako se on ne dogodi. Ako ipak uspijete, onda je to definitivno šlag na torti.

Lako je postići orgazam

Seksologinja kaže kako je to velika zabluda jer orgazam je posao. Ženi je u prosjeku potrebnno minimalno 20 minuta da svrši, stoga je jako važno da predigra traje dovoljno dugo. Žene moraju razumjeti da je ovjde, prije svega, nužno poznavati vlastito tijelo jer će tako biti lakše doći do orgazma. Također je poželjno da ona navodi partnera ovisno o tome što joj odgovara u seksu.

Orgazam je lako odglumiti

To je donekle točno, ali simuliranje nije dobra ideja, već je čak i najveća pogreška koju možete napraviti. Zavaravanje partnera da misli kako uživate kada to nije slučaj uništava komunikaciju. Tako će partner svaki put raditi iste pokrete lažno vjerujući kako vam baš to odgovara. I onda se uplićete u začarani krug iz kojega je moguće izaći jedino ako priznate da ste glumili. Creplet je objasnila za Smile Maker da su komunikacija i iskrenost dvije najvažnije stvari u krevetu ako ljudi žele u potpunosti uživati.