NAJPOZNATIJI SRPSKI PAR NA TELEVIZIJI OTKRIO TAJNU SVOJE VEZE: Iako je između njih 53 godine razlike, žele širiti obitelj, ali postoji problem

Milijana priznala kako je njezina obitelj razočarana ne toliko njezinom vezom s Milojkom već s činjenicom da je s time izašla u javnost

Milijana Bogdanović ima 21 godinu, a Milojko Božić 74 te su trenutno najpoznatiji par u Srbiji. Zbog velike razlike u godinama preko noći su postali poznati u regiji.

Zajedno su gostovali i u jutarnjem programu jedne televizije gdje je Milijana priznala kako je njezina obitelj razočarana ne toliko njezinom vezom s Milojkom već s činjenicom da je s time izašla u javnost.

Roditelji razočarani

“Jako smo razočarani, ne zbog veze, nego zbog načina na koji je to obznanila. Najviše nas bole komentari ljudi, pogotovo nepoznatih. Svi komentiraju kako on ima para, da je ona s njim zbog novca, ali zapravo on nema ništa. Ima samo malu mirovinu. Sve što je imao uzele su mu prethodne dvije žene. Pa čak i kćer staru 31 godinu”, rekla je Slađana Bogdanović za mediji.

MILIJANA (21) I MILOJKO (74) OTKRILI DETALJE IZ SPAVAĆE SOBE: ‘Seksamo se svaki dan, ali pazim da ga ne izda srce’

A što kaže zaljubljen par o svojoj ljubavi i osudama s kojima se susreću, pogledajte u snimci.