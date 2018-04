NAJNOVIJI RAZVRATNI TRENDOVI U SEKSU: Od igre temperature do seks klubova – ovako parovi unose uzbuđenje u krevet

Zaboravite sve što ste mislili o seksu! Žene su samouvjerenije no ikad i spremne eksperimentirati

Živimo u vrijeme kad se žene osjećaju moćnije i samouvjerenije no ikad prije. Stoga ne čudi što je ženski rod sve dominantniji i skloniji eksperimentima u spavaćoj sobi. Suptilne promjene u seksualnim pozama više nisu ni blizu dovoljno zanimljive pa se žene upuštaju u nešto ekstremnije seksualne trendove. Poznata stručnjakinja za seks Tracey Cox za Daily Mail otkriva neke od najpopularnijih.

Igra temperature

Svatko tko je probao iz vruće saune zaroniti u hladan bazen, iskusio je učinke igre temperature, samo ne u seksualnom smislu. Sjetite se scene iz filma “Devet i pol tjedana” u kojoj Micky Rourke prelazi kockicama leda po vrućem tijelu Kim Basinger. E, riječ je upravo o tome. Pitate li se zašto žene uživaju u tome, odgovor je jednostavan – jer je erotično i lako ostvarivo. Bradavice su omiljena meta. Stakleni se vibratori prodaju kao ludi jer se staklo s lakoćom grije i hladi. Igra temperature uvelike je i igra moći – osoba kojoj se to radi obično ima povez preko očiju kako bi se povećao faktor iznenađenja.





Elektrostimulacija

Električni seks stimulira genitalije i erogene zone sigurnom količinom električne energije. Potražnja je za takvim igračkama narasla za više od 100 posto od početka 2017. godine. Igračka se ili jastučić stavlja negdje na tijelo (obično na intimno područje) kako bi se pustila struja kroz živčane ćelije. Nakon toga ste posebno osjetljivi na dodire i osjećate senzacije koje variraju od trnaca do snažne pulsacije zbog koje se mišići stežu. Elektrostimulacija je dobra za učvršćivanje mišića zdjelice s minimalno napora, a osjećaj je vrlo ugodan.

KAD SEKSUALNE IGRICE POĐU KRIVO: Muškarac ženu upucao u vaginu, policajci ostali šokirani zatečenim prizorom

BDSM

Ugrizi, udarci, povlačenje za kosu, vezanje te igre ropstva trend su među ženama nakon što je takvu vrstu seksa popularizirala filmska trilogija “Pedeset nijansi”. Za blagi BDSM ne trebate izdvajati mnogo novca – ljepljiva traka i lisice ne koštaju puno. Poslužiti mogu i šalovi za vezanje, a onda sve prepuštate mašti. Zavezanog partnera provocirate i izazivate, a on se ne može odupirati. Povećana seksualna samouvjerenost velik je razlog što žene danas obožavaju sado-mazo igrice. Ovdje se sve svodi na to da je jedan partner dominantan, a drugi pokoran. Nakon toga se uloge zamjenjuju i to je vrlo uzbudljivo. Žene uživaju u pljeskanju po stražnjici, a njih 70 posto želi da im parnteri to češće rade.

Pornografija

Više nije nikakva tajna da i žene gledaju porniće, i to ne samo one ‘mekše’. Pornhub je izbacio statistiku prema kojoj žene 113 posto više pretražuju ‘hardcore seks’ nego muškarci. Također, 105 posto više gledaju snimke grupnog ili grubog seksa. Razbijen je i mit prema kojemu žene gledaju filmove za odrasle samo zato što ih partneri na to potiču. Naime, svega 12 posto žena gleda porniće u društvu partnera.

Seks klubovi, lezbijski i grupni seks

Sve više ljudi odustaje od monogamije i posjećuje seksualne partyje i svingerske klubove, i to u parovima. Ondje isprobavaju svakakve varijante – seks utroje, lezbijski i grupni seks. Prema istraživanju, jedna od 10 žena te jedan od pet muškaraca iskusili su seks utroje. Posebno je aktivna na tom području dobna skupina od 25 do 29 godina. Žene u kasnim dvadesetima postaju mnogo samouvjerenije po pitanju seksa, stoga ova statistika nimalo ne čudi.