NAJLUĐA LJUBAVNA PRIČA KOJU STE ČULI: Cura je odlučila pošto-poto naći fatalnog dečka iz dućana, pazite što je napravila

Kada je riječ o pravoj ljubavi, upornost se uvijek isplati. Francuskinja Nadine Bonnard (28) svoju je pronašla u supermarketu, ali nije bilo nimalo jednostavno. Trenutak je bio dovoljan da nevini kontakt očima preraste u fatalnu žudnju. Susret se dogodio u lokalnom Woolworthsu u Australiji na odjelu deterdženata.

Htjela otići i na policiju

“Imala sam stvarno dobar osjećaj. Pogledi su nam se susreli i između nas se dogodilo nešto posebno premda ništa nismo rekli. Znam da je i on osjetio isto”, rekla je Bonnard za Daily Mail. Ali, prije nego što su uopće dobili šansu započeti razgovor, zagonetni frajer s “dugom kosom, velikom bradom i bezobraznim očima” jednostavno je nestao. Mogla ga je samo gledati kako izlazi iz dućana i ulazi u automobil.

Odlučivši da je ništa neće zaustaviti na putu do svoga gospodina savršenog, a i pomalo iz očaja, djevojka je došla na ludu ideju. “Srce mi se slomilo. Nisam znala što drugo da radim pa sam objavila oglas na Facebooku. Učinilo mi se kao dobra ideja. Prije toga sam pitala frendove trebam li otići na policiju tražiti neke informacije, ali su mi rekli da sam luda. Zato sam odlučila podijeliti svoju priču kako bih došla do njega”, ispričala je.

Našla ga za 20 minuta

“TRAŽI SE SLATKI DEČKO IZ WOOLIEJA: Hej, ljudi, tražim frajera kojega sam srela u Woolieju (južni Freo), prošle subote oko 13 sati. Igrao se sa svojim kolicima za šoping na odjelu deterdženata. Srednje si građe, mršav, imao si dugi smeđi rep, piercing u nosu i organsko sojino mlijeko u kolicima. Vidjela sam da si ušao u bijelu Mazdu sa svojim crnim psićem. Nisam imala priliku razgovarati s tobom. Malo sam divlja, ali odlučna da te pronađem. Ako se prepoznaješ u ovome ili tvoji prijatelji, molim, javite! Zakon cura s odjela deterdženata”, napisala je Nadine na Fejsu.

Njezina je objava prikupila na tisuće lajkova i komentara ljudi koji su željeli pomoći. U roku od samo 20 minuta javio joj se stanoviti Joel Seinor (39) tvrdeći kako misli da je on taj kojega traži. Ali ona je znala da postoji samo jedan način da to i provjeri. “Tražila sam da mi napiše broj svojih registarskih tablica. Jedino sam tako mogla biti sigurna da je to on”, rekla je i objasnila kako je njezin princ na bijelom konju izgledao nešto drugačije na Facebooku te je trebala potvrdu.

Postali lokalne zvijezde

“Bila sam izvan sebe kada sam shvatila da je to stvarno on, iako nisam imala pojma želi li me uopće upoznati”, priznala je. Bojala se, naime, da će se tip uplašiti zbog načina na koji ga je potražila. “Znam da sam postupila kao luđakinja pa sam pomislila da će pobjeći glavom bez obzira nakon što sam ga tako uhodila. No, činilo se da ga je sve to prilično zaintrigiralo i dogovorili smo spoj.

Odmah su otkrili da imaju mnogo toga zajedničkog i osjećali su se opušteno na spoju. Kako bi obavijestili ostatak zajednice na Facebooku da su se našli, objavili su fotografiju s prvog spoja, što je oduševilo tisuće okorjelih romantičara koji su im pomogli da se pronađu. Golupčići već žive zajedno, a ljudi ih prepoznaju i zaustavljaju na ulici.