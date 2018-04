Neki su povraćali po krevetu, drugi su se ukakali tijekom orgazma, a bilo je i slučajeva kad su skoro poginuli

Mnoge odluke donesene u žaru trenutka mogu vam nepovratno uništiti život. Afere za jednu noć nisu iznimka. Ljudi koji su pokleknuli i poseksali se s potpunim strancima progovorili su o najneugodnijim situacijama koje su doživjeli jutro nakon. Svoja su priznanja anonimno podijelili na aplikaciji Whisper.

“Jutro poslije seksa sa strancem, pokušavala sam se iskrasti iz njegove kuće, kad sam se na hodniku zabila u njegove roditelje. Oni su htjeli da ostanem na doručku, ali ja sam samo izjurila van.”



“Nakon seksa za jednu noć, okrenula sam se prema njemu i počela vikati: ‘Požuri i odlazi! Moj muž samo što nije stigao!’ Njegov je izraz lica bio neprocjenjiv. Inače, ja nisam udana.”

“Iskrala sam se iz njegove kuće kroz prozor jer je s prednje strane dvorišta imao psa. Kad sam izašla, shvatila sam da sam zaboravila novčanik pa sam se morala istim putem vratiti natrag.”

“Nakon seksa za jednu noć uvijek me zove na mobitel moja najbolja frendica. Počne vrištati pretvarajući se da je nešto hitno i tako ja imam argument da odem. Takav je naš dogovor.”

“Seksala sam se sa zvijezdom. Sljedećeg jutra, shvativši s kim sam u krevetu, odjurila sam kući prije nego što se on uopće probudio. Nikad me nije bilo toliko sram.”

“U noći poslije seksa za jednu noć povratila sam po njegovu krevetu. On se nije probudio, a ja sam se samo iskrala iz kuće. Idućeg mi je dana slao poruke ispričavajući se jer je sve zapovraćao.”

“Imala sam odličan seks za jednu noć tijekom kojega sam doživjela nevjerojatan orgazam. Nažalost, kad se to dogodilo, malo mi je pobjeglo kakice, ali on to nije skužio. Čim je zaspao, pobjegla sam glavom bez obzira i njemu ostavila čišćenje. Nimalo ne žalim.”

“Jednom mi je tip kojeg sam tek upoznala izjavio ljubav poslije seksa. Samo sam ustala i otišla.”

“Imala sam aferu za jednu noć sa strancem, nakon čega sam se iskrala iz njegove kuće bez pozdrava. Danas odem na pregled kod liječnika – bio je to tip s kojim sam spavala. Jako čudna situacija.”

“Nakon seksa sam mu rekla: ‘Bilo mi je drago’ i pružila mu ruku dok je još bio gol u krevetu. Samo sam se pokupila i pozvala Uber.”

“Bilo mi je toliko dosadno tijekom seksa da sam mu izgrebala leđa do krvi. Zastao je i zamolio me da odem.”

“Dok sam se iskradala iz njegove kuće, pala sam niz stepenice. On se probudio, otvorio vrata, shvatio što se dogodilo i vratio se natrag u krevet.”