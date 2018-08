NAJBOLJI SEKS JE IMALA SA ŽENOM: ‘Volim svog muža, no stalno vrtim film iz te pijane noći. Došla sam na ludu ideju…’

‘Kako da objasnim suprugu da se želim seksati s djevojkom?’

Žena odgojena u religioznoj obitelji nikad nije smogla snage priznati da je biseksualka. Udala se za tipa s kojim je mislila sve zaboraviti i živjeti normalan život. No, onda se dogodila pijana noć, u kojoj je završila s curom. Nakon odličnog seksa više ništa nije isto. Da bi preispitala svoju seksualnost, razmišlja o tome da mužu predloži seks utroje. No, je li to fer? Sunova kolumnistica Deidre Sanders rekla je što misli o tome.

Draga Deidre, imam divnog muža, ali nikad neću zaboraviti noć u kojoj sam se poseksala s djevojkom. Bila sam pijana, ali činilo se skroz prirodno. Meni je 25, a suprugu 26 godina. Vjenčali smo se prije tri godine. Moji su roditelji vrlo religiozni i strogo se protive seksu prije braka. Još od svoje 14 godine znala sam da me privlače oba spola, a žene čak i malo više. Nadala sam se da će se to promijeniti.

Poslije svog 18. rođendana, izašla sam u noćni klub s prijateljima i to je bilo prvi put da sam doživjela takav izlazak. Svidjela mi se glazba i način na koji je utjecala na mene. Poslije nekoliko pića, plesala sam s prijateljima kada mi je za oko zapela prekrasna cura koja me promatrala. Zamolila me za ples i na kraju smo očijukale i ljubile se cijelu noć. Nakon toga smo se zaputile u njezin stan, gdje smo provele vrlo seksi vrijeme.

Razmišlja o trojcu

Ona je tada imala 21 godinu. Bila je to najbolja noć u mom životu, bez konkurencije, ali sam joj rekla kako se ne možemo viđati. Moji bi starci poludjeli na samu ideju da sam lezbijka. Trudila sam se zaboraviti na nju, ali ona je i dalje u mojim snovima. Nadala sam se da ću jednoga dana pronaći pravog muškarca za sebe i mislila sam da jesam kada sam upoznala supruga. Nisam bila samo zaljubljena, već u sedmom nebu jer se činilo da mi se život konačno posložio.

Sve je bilo briljantno na početku, ali osjećam da mi više nije jednako seksualno privlačan. Prisjećam se one djevojke iz kluba. Znam da nekako moram preispitati svoje snažne osjećaje prema ženama, možda u nekoj vrsti trojca. Kako da objasnim suprugu da se želim seksati s djevojkom?

Deidre odgovara:

Ako ga iskreno voliš, je li fer da ga prisiljavaš na seks utroje s drugom ženom samo kako bi ti preispitala vlastitu seksualnost? Najprije se fokusiraj na popravak seksualnog života s njime. Faza medenog mjeseca očito je završila, no to ne znači da je sve gotovo. Možda njemu samo treba dulje da nauči kako treba sa ženama. Uputi ga u stvari koje te napaljuju. Ako to ne upali, barem ćeš znati da si pokušala, a onda je vrijeme da staviš karte na stol.