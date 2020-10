NAJBOLJA PRIJATELJICA SE OBRUŠILA NA MLADENKU: ‘Nisi me pozvala na vjenčanje zbog korone? E, onda izvoli učiniti ovo!’

Naknadno je saznala da se njezina najbolja prijateljica udala na maloj, obiteljskoj ceremoniji u kolovozu

Jedna je žena ispričala kako se duboko razočarala u svoju najbolju prijateljicu, a cijelu situaciju objasnila je na Redditu. No, većina komentatora nije stala na njezinu stranu.

“Odrasla sam u vrlo religioznoj obitelji i vjenčanje je za mene jako važna stvar. To je spajanje dviju duša u vječnosti pod okriljem Boga i malo je reći da sam luda za vjenčanjima, čak i plačem na ona lažna u filmovima”, započela je anonimna reditovka.

“Moja prijateljica Stacey trebala se udati u svibnju ove godine. No, sve je odgođeno zbog koronavirusa pa se vjenčanje trebalo održati krajem godine. Ona i njezin budući muž kupili su kuću, a ja sam im odlučila darovati prekrasan i skup set za jelo zajedno s priborom. Možda sam potrošila čak i previše, ali moj suprug i ja financijski smo stabilni i nije mi to teško palo”, nastavila je.

Prešutjela joj je da se udala

Međutim, naknadno je saznala da se njezina najbolja prijateljica ipak udala na maloj, obiteljskoj ceremoniji u kolovozu. Reditovku je to jako pogodilo, prenosi The Sun.

“Sakrila je to od mene jer me nije pozvala, a nije htjela da se loše osjećam ili naljutim. Malo je reći da sam povrijeđena. Ponašala sam se prema njoj kao da mi je sestra, pomagala joj planirati vjenčanje, tješila je dok mi je plakala na telefon kada je njen veliki dan bio otkazan, no očito me nije smatrala dovoljno važnom da me pozove”, požalila se.

“Sljedeće godine navodno namjerava obnoviti zavjete i pozvati više ljudi na slavlje, ali to nije isto. Poslala sam joj poruku u kojoj sam tražila novac za skupi set tanjura koji sam joj prethodno kupila. Osjećam se prevarenom, kupila sam joj dar kao simbol moje ljubavi i dobrih namjera za nju i njezina novog muža, a ne za obnavljanje zavjeta”, objasnila je.

“Jesam li ja bezobrazna što to želim natrag? Uzgred budi rečeno, ja joj nisam trebala biti kuma, već njezina sestra”, istaknula je razočarana korisnica Reddita i zatražila objektivno mišljenje o svojemu postupku.

Većina ju je osudila

Reakcije koje je dobila nisu bile ni približne onomu što je ova žena priželjkivala. Naime, većina ju je komentatora napala, pišući kako u cijeloj situaciji ona isključivo gleda sebe te ni po čemu nije dobra prijateljica.

U jednom od komentara rečeno joj je kako je njezina prijateljica očito dobro poznaje kada joj je prešutjela informaciju o intimnom vjenčanju, znajući da će se ona ljutiti. Većina je reditovku osudila što traži svoj poklon natrag, uz argumente da se to baš nikad ne bi trebalo raditi jer pokazuje koliko je netko “nisko” spreman ići.

“Uostalom, ako joj se ova toliko zamjerila time što je nije zvala na vjenčanje ili što je prešutjela da će se ono ipak održati, mogla je prekrižiti prijateljstvo, a ne inatiti se traženjem poklona natrag”, zaključili su korisnici.