NAJBIZARNIJA PRIČA S TINDERA? Cura ga zavela lažnim fotografijama, a kad je shvatio čije su, pomračilo mu se

Kada pomislite da vas više ništa ne može iznenaditi, iskrsne neka ultrabizarna priča koja vam pomuti razum. Svi koji traže srodnu dušu preko aplikacija za upoznavanje najviše strahuju od toga da osoba s kojom su kliknuli u stvarnosti ne izgleda kao na fotografijama.

Deblja i drugačija

Svatko će, naravno, sebe predstaviti u najboljem svjetlu, ali jedan se muškarac gorko razočarao kada su njegovi najveći strahovi postali stvarnost, i to na najneočekivaniji i najbizarniji način.

“Na Tinderu sam ugledao djevojku koja mi se odmah svidjela te sam joj odmah “uletio”. Na dvjema njezinim fotkama vidio sam da ima sestru blizanku. Kul. Nisu identične, ali vrlo slične. Obje su slikane samo doramena. Počeli smo razgovarati i cura mi se učnila savršenom, znate već kako je to kad se zaljubite, bla-bla…”, započeo je naivni korisnik na Redditu.

Par je ubrzo dogovorio prvi spoj , a frajer se na mjestu pojavio ranije i s nestrpljenjem čekao svoju odabranicu. “Čim sam je vidio, shvatio sam da je dosta deblja nego na fotografijama, ali i dalje je bila slatka, a ja nisam suviše izbirljiv. Slike koje je izabrala bile su od prošle godine i to je okej, pomislio sam. Nisu ni sve moje fotke skroz svježe, stavio sam samo one najbolje”, nastavlja.

Koristi sestrine slike

“Spoj je zapravo protekao jako dobro i još sam zaljubljen u nju dok ovo tipkam, ali…”, nešto se dečku učinilo sumnjivim. Cura je drugačije govorila o svojoj sestri blizanki. “Ništa loše, samo nekako svisoka. Ne znam kako da to objasnim”, objasnio je muškarac, koji je nakon toga krenuo kopati.

“Provjerio sam na Facebooku i skužio da su fotografije koje je stavila na Tinder zapravo sa sestrina profila, a jedna je čak bila njezina profilna. Ne znam što da mislim o tome. S jedne strane mi se djevojka sviđa, a s druge… ona koristi sestrine slike kako bi našla dečka. Čudno, zar ne?”, nastavio je muškarac.

“Mislim, one su blizanke i logično je da bi ona izgledala poput svoje sestre kada bi skinula koji kilogram pa to nije baš laganje? Mogu shvatiti zašto je to učinila jer svi mi želimo pokazati najbolju verziju sebe, ali ipak???”, pita se.

Neočekivan rasplet

Zbunjeni mladić je sve ispričao kolegama na poslu i pitao za savjet treba li otići na drugi spoj, a oni su bili podijeljenih mišljenja. Jedan mu je rekao kako posramljuje curu zbog debljine, ali ostali su mislili da je korektan. Slično su razmišljali i reditovci.

“Nisi obvezan ići s njom na drugi spoj i točka. Plus, lagala ti je i nemoj pasti na takvu vezu koja je od početka zasnovana na lažima. Sretno”, poručio je muškarcu jedan korisnik. No, budući da su primijetili kako mu se cura sviđa, drugi su ga ohrabrili da joj da priliku.

Međutim, kako se ispostavilo, neće biti drugog spoja, a frajer je objasnio i zašto. “Napisao sam joj poslije posla: ‘Hej, htio sam te dodati na Facebooku i iskočio mi je profil tvoje sestre. Što se događa?’ i poslao joj snimku zaslona profila njezine sestre (jer je tu fotografiju koristila na svom Tinderu)”, objasnio je i dodao: “Blokirala me bez objašnjenja pa pretpostavljam da mi je sve jasno.”