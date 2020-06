NA FACEBOOKU OSVANUO BRUTALAN OGLAS: ‘Prodajem prsten prevaranta koji mi je lagao pune četiri godine’

Iako je oglas privukao mnogo pozornosti, nesuđena mladenka kaže kako se samo želi riješiti prstena i prodat će ga ispod cijene ako treba

Zoe Butt (26) bila je u ljubavnoj vezi s Paulom Botwrightom (40) od 2015. godine, a lani su se zaručili te su planirali vjenčanje. No, zaljubljena djevojka otkrila je kako joj se voljeni zaručnik godinama iza leđa viđa s drugom.

Nesuđena mladenka, koja živi na britanskome otoku Isle of Wight, odmah je raskinula zaruke, a tražila je i da joj on vrati zaručnički prsten koji je ona njemu kupila. Ukratko, sada ga prodaje na internetu.

Brutalnost oglasa frapirala korisnike

“Muški prsten na prodaju – sterling srebro 925. U dobrom stanju s pokojom ogrebotinom, no još izgleda lijepo – jedina stvar koja nije u redu s njim jest to da je možda ‘zakužen’ lažljivim prevarantskim muškarcem koji ga je nosio”, napisala je Zoe na Facebooku uz svoj oglas.

Ona sada kaže kako joj je drago što je otkrila da je Paul vara prije vjenčanja, jer je u potpunosti sigurna da bi se to nastavilo i u braku.

PAZITE ŠTO JE NAPRAVILA NA VJENČANJU NAJBOLJE FRENDICE: Ljudi su bijesni na nju, ali ona ne misli da je pogriješila

“Nasreću, bio je to zaručnički, a ne vjenčani prsten. Ja sam zaprosila njega, a on je rekao kako sam ga preduhitrila jer je on ionako planirao zaprositi mene. Govorio je kako će ga s ponosom nositi jer je sretan što je sa mnom i želi da to svi znaju”, ispričala je prevarena djevojka za The Sun.

Četiri godine vodio dvostruki život

Unatoč tomu što je oglas privukao mnogo pozornosti, Zoe kaže kako se samo želi riješiti prstena i prodat će ga ispod cijene ako treba. Ozbiljnijih ponuda zasad nema, ali je njezina objava postala viralna.

“Mi smo bili zajedno od svibnja 2015., no čini se kako je od samoga početka bio u vezi s udanom ženom. To znači da je pune četiri godine vodio dvostruki život”, dodala je nesuđena mladenka te zaključila: “Hvala Bogu, riješila sam se toga prevaranta!”