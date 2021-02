MUŽ U ZADNJI ČAS KUPIO ČESTITKU, ALI ONA JE RAZOČARANA: Internet se podijelio oko ovoga, buknula svađa u komentarima

‘Njegov izgovor je bio da je to bila zadnja čestitka koja je ostala u dućanu te da je uz to zaboravio i naočale’, požalila se žena

Jedna žena požalila se na internetskoj stranici Mumsnet na čestitku za Valentinovo koju je dobila od svog supruga. Naime, on joj je zabunom kupio čestitku na kojoj je pisalo “mom zgodnom zaručniku” umjesto “supruzi”, piše Daily Star. Žena koja je htjela ostati anonimna napisala je da zna da joj supruge sve kupuje u zadnji čas, ali i dalje nije mogla sakriti razočaranje.

“Njegov izgovor je bio da je to bila zadnja čestitka koja je ostala u dućanu te da je uz to zaboravio i naočale”, požalila se. Ipak, bila je mišljenja da izgovori njezina supruga nisu dovoljno dobri jer je, tvrdi, čestitku mogao kupiti i ranije.

“Rekao je da se oporavlja od cijepljenja protiv covida, a cjepivo je primio u četvrtak”, napisala je. “Dakle, nema izgovora zašto čestitku nije mogao kupiti prije toga”.

Podijeljene reakcije

Priča je izazvala lavinu komentara.

“To je krivo na toliko razina”, napisao je jedan korisnik Mumsneta.

“Bolje bi bilo da nije ništa kupio. Ovo je zaista nepristojno”, složio se drugi.

“Prihvatljivija bi mi bila ručno izrađena čestitka ili ljubavni vaučer, nego da me zove svojim dečkom”, napisao je još jedan korisnik.

No, bilo je i onih koji su vidjeli i smiješnu stranu situacije. “Ja bih se vjerojatno samo nasmijala da sam na tvom mjestu i rekla mu da on plaća dostavu večeras”, “Sve ovisi o vašem odnosu i o tome koliko ozbiljno shvaćate Valentinovo”, “Mene to ne bi razočaralo, ali bih od njega očekivala dodatnu pažnju taj dan. Masaža mi ne zvuči loše”, još su neki od komentara.

Jedan korisnik smatrao je da je žena nerazumna. “Kupio vam je čestitku. Znate da je on osoba koja sve kupuje u zadnji čas. Smanjite svoja očekivanja ili mu unaprijed recite što očekujete”, glasio je komentar.

“Bar vam je kupio čestitku”, složio se još jedan korisnik.