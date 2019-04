MUŽ SAZNAO ZA PRELJUB PA POSTAVIO GNJUSAN UVJET: ‘Tad mi je postalo jasno zašto odbija seks sa mnom’

Ona ga je preklinjala da je ne ostavi i on se smilovao – ali pod jednim uvjetom

Brinući se o bolesnoj kolegici na službenom putu, muškarac je osjetio seksualnu privlačnost, ali se povukao znajući da je udana. Međutim, ona je imala drugačije planove. Iskoristila je trenutak slabosti i zavela ga u seksi spavaćici. Od tada su se stalno seksali – sve do jednom kada je njezin suprug naletio na njegove poruke. Postavio je uvjet koji je za sirotog frajera prevelik zalogaj. Svoju je dvojbu podijelio sa Sunovom kolumnisticom Deidre Sanders.

Draga Deidre, muž moje ljubavnice zahtijeva da im se pridružim u trojcu – ili će tražiti razvod braka. Svoju sam ljubavnicu upoznao na poslu. Njoj je 35, a meni 39 godina i oboje smo agenti za nekretnine. Ja sam solo, a ona je u braku dvije godine. Zajedno smo išli na tečaj usavršavanja, što je značilo da smo posjetili upravnu zgradu i noćili u hotelu. Ona se drugi dan razboljela i izostala s tečaja.

Kada sam toga dana završio, otišao sam do njene sobe provjeriti je li dobro. Požalila mi se da je glava nesnosno boli. Uzela je moju ruku i stavila je sebi na čelo, a onda zaključila: “Vau, ruke su ti tako hladne, baš mi paše.” Osjetio sam iskru između nas i brzo odmaknuo ruku. Otišao sam joj po analgetike, a vrativši se u sobu, zatekao sam je u svilenoj spavaćici. Natočila mi je piće, uzela tablete i rekla: “Osjetila sam nešto između nas maloprije, a ti?”

Prljava ucjena

Kazala je da sam vrlo privlačan muškarac i da joj nedostaje seks jer njezinu suprugu u posljednje vrijeme nije do toga. Prebacila mi je ruke oko vrata i poljubila me. Čim sam osjetio njezino tijelo ispod spavaćice, znao sam da je želim. Poseksali smo se i bilo je predivno. Tu smo noć proveli zajedno i od tada smo koristili svaku priliku za seks, čak i u praznim kućama naših klijenata. Njezin je muž pronašao moje poruke na njezinu telefonu i to je otvorilo vrata pakla.

ŽENU MU OTEO TIP S KOJIM JE IMAO TROJAC: ‘Seksala se s njim kao da se znaju stotinu godina, a onda sam vidio i poruke’

Ona ga je preklinjala da je ne ostavi i on se smilovao. Kada smo sljedeći dan otišli zajedno na ručak, rekla mi je da joj je suprug priznao kako je biseksualan te da zato njihov seksualni život nije bajan. On sada želi da ih posjetim doma kako bismo se seksali utroje, ali uglavnom on sa mnom. Ako bih ja odbio, prijeti da će tražiti razvod i svima razglasiti kako je ona preljubnica. Ne znam što da radim.

Deidre odgovara:

O, da, znaš što da radiš. Trebaš odbiti ponudu. Heteroseksualac si, pa zašto bi dopustio da te on ucjenjuje samo kako bi zadovoljio svoju žudnju? Njihov je odnos ionako bio na klimavim nogama. Afera s udanom ženom nije bila najpametnija odluka i sad si neposredno umiješan u njihov prekid. Ako im se pridružiš u trojcu, to neće ništa promijeniti između njih, a ti ćeš se osjećati loše. Reci svojoj ljubavnici da ćeš je podržati kao prijatelj, ali da vaš odnos mora biti strogo profesionalan dok ona ne riješi svoj brak. Ako si za nju više od seksualnog objekta, možete razgovarati o eventualnoj vezi nakon što se ona razvede.