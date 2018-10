MUŽ JOJ NAPUMPAO SESTRU: ‘Rekla mi je da je trudna, a nije imala dečka. Prokužila sam ih iz jedne sitnice’

Povjerila mu se da će postati teta, a on je reagirao na neobičan način

Supružnici u tridesetima pokušavaju dobiti dijete, ali im to ne polazi za rukom. Jednoga dana se ženi povjerila sestra (koja nema dečka) da je trudna. Ispričavši to mužu, nešto joj je postalo sumnjivo. Uzela je njegov mobitel i sve je imalo smisla – otac sestrina djeteta je njezin suprug. Ženi se srušio svijet i ne zna hoće li moći voljeti svog nećaka. Potresnu priču podijelila je sa Sunovom kolumnisticom Deidre Sanders.

Draga Deidre, suprug i ja pokušavamo godinama dobiti dijete i sada će on napokon postati tata – ali s mojom sestrom. Meni su 32, a njemu 34 i u braku smo tri godine. Znali smo da smo spremni zasnovati obitelj čim smo se vjenčali, ali to se jednostavno nije dogodilo. Otišli smo i na testiranje plodnosti. Ranije ove godine, primijetila sam da je moj muž počeo češće izlaziti i ostajati dulje na poslu. Postao je i opsjednut svojim izgledom.

Povjerila sam se svojim prijateljicama i jadna je rekla: “Možda ima drugu.” Premda se samo šalila, počela sam sumnjati. Mobitel je stalno nosio sa sobom i postala sam paranoična. Moja sestra ima 35, solo je i nikad baš nije imala sreće s frajerima. Pozvala me na ručak i vidjelo se na njoj da je nervozna. Rekla mi je kako joj je bilo mučno ujutro te da joj smeta miris određene hrane. Ja sam je prekinula riječima: “Čekaj malo, jesi li trudna?” Odgovorila je da jest, da je to bio seks na jednu noć, ali da planira zadržati dijete jer joj je to možda jedina prilika.

Neuspjeli pokušaj duhovitosti

Došavši kući, ispričala sam to svom suprugu, što je njega vidno šokiralo. U tom su se trenutku posložile kockice. Kada je otišao pod tuš, provjerila sam mu mobitel – i da, bilo je prilično očigledno da njih dvoje nešto mute. Otvoreno sam ga pitala i on je priznao kako me nije želio povrijediti te da ništa ne osjeća prema njoj, ali da mu se ona nabacivala i jednostavno je pokleknuo. Kaže da ga je vijest o njezinoj trudnoći šokirala kao mene, ali je dodao, misleći da će biti duhovito: “Sad barem znamo da ne pucam ćorke.”

Ja sam potpuno slomljena. Trudimo se iz petnih žila da spasimo našu vezu, ali on želi biti dijelom života svojega djeteta. Nisam sretna zbog toga, ali kako da zabranim djetetu da viđa svog oca? Slama mi se srce zbog svega. Toliko sam dugo željela dijete i volim svog muža neopisivo.

Deidre odgovara:

Stvarno si u jako teškoj situaciji. Žao mi je. Kladim se da je tvoj suprug pokleknuo samo zato što se osjetio ugroženim kao muškarac, s obzirom na to da niste mogli napraviti dijete. Sada ćete morati biti supersnažan par ako mislite spasiti brak. U pravu si kada kažeš da ne bi bilo fer kažnjavati nevino dijete braneći mu da viđa oca, ali hoćeš li ti biti sposobna voljeti svojega nećaka ili nećakinju? Sve ovo nije djetetova krivnja, ali bojim se da ćeš morati potražiti profesionalnu pomoć kako bi se naučila nositi s time.