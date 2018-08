MUŽ JOJ KRIJE PERVERZNU TAJNU: U mobitelu našla pornosnimke jedva legalne cure, sledila se kad je skužila tko je ona

‘Tražila sam objašnjenje, a on mi je rekao kako su to stare snimke. Naravno da je lagao’

Primijetila je da joj se dragi malo distancirao pa ga je odlučila provjeriti. Kada je ušla u njegov mobitel, šokirala se – tamo je bila hrpa golišavih videa i lascivnih poruka klinke s kojom je varao i svoju bivšu. No, nije tu djevojku upoznao slučajno… Cijelo mu je vrijeme bila pod nosom. Šokirana žena sve je ispričala Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

Draga Deidre, što da radim? Našla sam perverzne snimke na partnerovu mobitelu i to me potpuno uništilo. Na snimkama je bila mlađa sestra njegove bivše žene, s kojom je imao aferu dok je još bio u braku. Mala je tada imala samo 19 godina. Njemu je bilo 27, a njegovoj tadašnjoj supruzi 25. Ona ga je ostavila nakon što je saznala za to. Mi smo sada zajedno već dvije godine. Ja imam 29, a on 31 godinu. Dobar je prema meni i našem sinčiću, no mogu li mu vjerovati?

Malo se distancirao prije nekoliko mjeseci te sam posumnjala da me vara. Nekidan sam se domogla njegova telefona i imala što vidjeti – nova videa i poruke njegove bivše šogorice. Tražila sam objašnjenje, a on mi je rekao kako su to stare snimke premda je na njima pisalo da su od svibnja ove godine. Trebam li mu reći kako znam da su snimke svježe?

Deidre odgovara:

Možeš mu također reći da znaš kako su poruke od svibnja. Postoji li šansa da mu je bivša šogorica to slala, a on nije odgovorio? Reci mu neka je blokira i fokusira se na tebe i vašeg dječačića. Pronađite način da se vaša veza oporavi i bit ćete sretni oboje.