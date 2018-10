MUŽ JOJ IMA ODVRATNU NAVIKU U KREVETU: ‘Kad sam mu rekla da znam što radi, optužio me da njušim plahte’

Drugi su korisnici izrazili šok i nevjericu u komentarima, a mnogi su joj otvoreno rekli neka ga ostavi

Svaka veza dođe do točke u kojoj partneri počnu pokazivati svoje “pravo lice” i male prljave tajne koje ovom drugom mogu ići strašno na živce, ali onda ostaje izbor hoće li to prihvatiti, pokušati promijeniti ili pobjeći glavom bez obzira. Ali što kada je ta iritantna navika zapravo jako odvratna?! To je pitanje postavila jedna žena na internetu, kojoj je već puna kapa suprugove “neugodne” navike.

U objavi na forumu Mumsnet, objasnila je svoje muke, a korisnici su je odmah počeli nagovarati da ostavi muža. “Polako ludim zbog suprugove odvratne i neugodne aktivnosti. Ne mogu to više podnijeti, ali opet mislim kako trebam prihvatiti da nitko nije savršen. Pokušala sam na lijep način s njime razgovarati o tome, ali ništa nismo postigli. Previše me sram pitati o tome nekoga u stvarnom životu, a želim znati jesam li nerazumna jer mi to smeta”, napisala je žena.

Bez pardona svršava u krevet

“On ima 31 godinu, u braku smo godinu dana i ta je njegova navika isplivala tek kada smo se vjenčali”, dodala je. Prema njezinim riječima, jedina stvar koja joj kod supruga strašno ide na živce jest njegova navika masturbiranja u krevetu. “Imam dovoljno godina i iskustva da znam kako je to normalno kod muškaraca, ali on smatra da je u redu svršiti po plahti dok mene nema. Jednom kada sam došla, osjetila sam smrad, sjela sam na krevet i shvatila da mi je ruka na mrlji od njegove sperme”, požalila se žena.

“Nastavio je to prakticirati, a kada sam mu rekla da znam, naljutio se i kazao kako je nemoguće da to saznam i počeo me optuživati da njušim plahte. To je odvratno!!! Definitivno nisam mislila da je takav”, rekla je. Kao da to nije dovoljno, forumašica je objasnila kako i ostavlja veš po podu, tonu suđa u sudoperu, vrećice od čaja baca na svježe okrečen zid, a ni ne tušira se dovoljno često. Kada mu je skrenula pažnju na sve to, on je zagalamio kako ne voli kad mu se govori što da radi.

Muž iz pakla

Da stvar bude još gora, žena se požalila kako suprug uopće ne provodi kvalitetno vrijeme s njom kad su zajedno. Umjesto da uživaju u intimi, on stalno visi na YouTubeu i čita po cijele večeri. “Doista ne znam u čemu je problem. Pokušala sam ga pitati što nije u redu s nama, ali on odmah plane i inzistira na tome da nema problema. Predložila sam mu da odemo na savjetovanje, ali ne želi ni čuti. Ponekad mi se čini da mu idem na živce. Osjećam se kao da imam ljutitog tinejdžera i nemam pojma kako to nisam prije skužila”, napisala je forumašica i zatražila pomoć.

Drugi su korisnici izrazili šok i nevjericu u komentarima, a mnogi su joj otvoreno rekli neka ga ostavi. “Što je pozitivno u svemu tome? Čini se kao noćna mora i zaista ne vidim zašto bi ostala u tom braku, oprosti”, netko joj je napisao. “Bježi. Najbrže što možeš. Prokleto najbrže što možeš. Tu nema budućnosti”, drugi se nadovezao. “Ja ne bih mogla tako živjeti. On se čini kao emocionalni zlostavljač i odvratan je. Zaslužuješ bolje”, redali su se slični komentari.