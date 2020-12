MUČAN JOJ JE I KLASIČAN SEKS, A KAMOLI ORALAC: ‘On se ne pere dolje, užasno smrdi i ne znam kako da mu to kažem’

Neugodni mirisi često su veliki kamen spoticanja u intimnim odnosima. Ako je to slučaj, baviti se mirisom i osjećajima partnera koji ga emitira može biti nezgodno

Mnogi od nas još uvijek ne znaju osnove higijene; studija je pokazala da se 26 posto neobrezanih muškaraca ne pere uvijek ispod kožice, što može dovesti do nakupljanja smegme i može početi neugodno mirisati. Druga studija sugerirala je da su kemikalije u ženskim higijenskim proizvodima i parfimiranim sapunima možda povezane s vaginalnim problemima.

Pismo očajne čitateljice

“S partnerom sam u vezi više od godinu dana. Općenito gledano, lijepo se slažemo, usrećuje me i dobar smo par. On mi daje pažnju, nježan je i brižan te osjećam da smo stvarno bliski. No, sve me više muči jedan problem koji sam primijetila i ranije, nadajući se da će nestati”, započela je u svojemu pismu jedna čitateljica Independenta.

“Mislim da on ne pere svoj penis kako treba, jer dok se seksamo, svjesna sam toga neugodnog mirisa – što me u konačnici potpuno ohladi, pa i odbija od seksa. O oralnom seksu da i ne govorim, ne pada mi na pamet. Dosad sam u svim vezama obožavala oralni seks, no naprosto se ne mogu suočiti s tim problemom pa ga – izbjegavam”, napisala je u nastavku.

“Znam da bih trebala razgovarati s partnerom o tome, no užasno mi je neugodno. Tema je delikatna, osjećat će se prozvano i doista se brinem da ću ga uvrijediti”, iznijela je čitateljica svoje strahove i upitala za savjet.

Kako razgovarati o tome?

Ova je situacija znatno češća nego što se o njoj javno govori. Naime, i muškarcima i ženama jednako je neugodno razgovarati o higijeni sa seksualnim partnerom, odnosno požaliti se na nedostatak iste.

Ali, stvarnost je takva da su za mnoge ljude neugodni mirisi veliki kamen spoticanja u intimnim odnosima. Ako je to slučaj, baviti se mirisom i osjećajima partnera koji ga emitira može biti nezgodno. Suptilni nagovještaji mogu prenijeti poruku, ali vjerojatnije je da neće.

Isto tako, kretanje u puni napad i kazivanje partneru koliko je neugodan miris njegova penisa, vagine, anusa ili bilo kojeg drugog tjelesnog otvora, vjerojatno će ga samo uznemiriti i uvrijediti. Budući da nema idealnog rješenja, najbolje je biti iskren i blag.

Kako nemaju svi ljudi istu verziju toga što je za njih “čisto”, nije loše povesti razgovor o tome kako sami preferiramo tuširanje prije seksa te da bismo voljeli i da partner to radi. Također, nije loše zajedno otići pod tuš i uzeti stvari u svoje ruke, a potom pohvaliti njegov miris.

Ako je on i dalje neugodan, moguće je da se radi o nekoj upali na koju treba obratiti pažnju no nipošto se ne smije šutjeti – to vodi do zamjeranja, gubitka seksualne privlačnosti, laži i udaljavanja, piše stručnjakinja i savjetnica Independenta Ammanda Major.

Uzrok neugodnih mirisa

Čak 26 posto muškaraca ne čisti površinu ispod prepucija (kožice), a upravo se na tome mjestu najčešće skupljaju bakterije te odumrle stanice kože, koje, pak, uzrokuju neugodan miris. Kod obrezanih muškaraca higijena penisa znatno je olakšana, no uz svakodnevno temeljito pranje, problema s neugodnim mirisom ne bi trebalo biti.

Preporuke za pranje penisa

Kao i kod žena, muškarcima se savjetuje pranje isključivo vodom ili s malo gela za intimnu njegu koji je razblažen u vodi. Ako dođe do nakupljanja smegme (sebuma ispod kožice), ona može uzrokovati i upale, stoga je važno voditi računa o redovitoj higijeni. Nakon pranja nužno je penis dobro obrisati – jer topla i vlažna okolina pogoduje razvoju bakterija.