MUAMER: Masturbiram 5-6 puta na dan, je li to previše? MARINA ODGOVARA: Masturbacije ne može biti previše sve do jednog trenutka

Profesorica Marina Krleža odgovara na pitanja čitatelja Net.hr-a

Profesorica hrvatskog i seksologinja Marina Krleža bez ikakvih će tabua odgovarati na vaša pitanja o seksu i seksualnosti. Sve što vas zanima možete ju pitati na pitaj.krlezu@portal.net.hr ili na društvenim mrežema.

Muamer: Poštovanje. Imam 21 godinu. Iz Bosne sam, zemlje koja je također konzervativna po pitanju seksualnosti. Nisam imao spolne odnose do sada, a to mi je, naravno, velika želja. Imao sam nekoliko djevojaka, ali kad god bih pokušao učiniti nešto po tom pitanju, došlo bi do prekida. Mastrubiram po 5-6 puta na dan i uživam u tome. Možda to radim i previše, ali eto, to me opušta. Zanima me imate li neki savjet po pitanju mojeg stanja? Nadam se brzom odgovoru. Unaprijed hvala.

Marina odgovara: Dragi Muamere, evo i mog prvog odgovora u Bosnu, a prije toga Vam svakako hvala na praćenju i upitu.

Smatram da masturbacije ne može biti previše, dok god ne ugrožava egzistenciju pojedinca u smislu neizvršavanja obaveza, zanemarivanja obitelji, neodlaska na posao i slično te dok se god ne zakida partnera za seksualno zadovoljenje.

S obzirom na to da ste relativno mladi, pretpostavljam da su i djevojke koje su Vas do sad odbijale također bile otprilike Vaših godina. Ako je tome tako, ne čudi jer je većina ljudi do oko svoje 25 godine još uvijek prilično plaha po pitanju ulaska u seksualne odnose, kao i glede potpunog prepuštanja. To nazivam vremenom istraživanja sebe i svojih mogućnosti. Mislim da biste puno lakše u ovoj poziciji spolni odnos mogli ostvariti s djevojkom starijom od sebe.

Također je važno da osvjestite postoji li možda nešto drugo što Vaše dosadašnje partnerice odbija od Vas, počevši od osobne higijene i oblačenja nadalje. Ne kažem da o tome ne vodite računa, ali s obzirom na to da Vas ne vidim i ne poznajem, pokušavam sve uzeti u obzir kako bih Vam što efektivnije pomogla. Ako ni nakon ovih uvida ne uspijete detektirati u čemu je problem, predlažem Vam da ih jednostavno pitate. Međusobnom komunikacijom se uistinu većina toga rješava.

Sve u svemu, vrlo ste mladi, život je pred Vama i uvjerena sam da ćete uskoro naći prikladnu partnericu za svoj prvi spolni odnos.