MORALA SE S NEKIM POSEKSATI: Dečko koji joj se sviđa bio je sramežljiv pa je uskočio njegov najbolji prijatelj

‘Završili smo na stražnjem sjedalu automobila i divlje se seksali’

U srednjoj školi joj se sviđao taj jedan dečko, kojega joj je sudbina stavila na put godinu dana poslije. Sve je išlo u dobrom smjeru, čak su se i ljubili u njegovu stanu, ali on je bio previše sramežljiv da bi pokušao nešto više. Ali zato njegov najbolji prijatelj nije imao taj problem. Smotao ju je jedne večeri i poseksali su se u automobilu. Ona se sada boji da je sve upropastila. Za savjet se obratila Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, seksala sam se s tipom kojega sam upoznala u pubu. Bilo je super tada, ali on mi zapravo nije ništa posebno, već želim njegova frenda. Imam 19 godina i radim u trgovini. Plaća nije nešto, ali još uvijek živim sa starcima pa imam dovoljno novca za izlaske. Ima jedan super pub u koji zalazim, u kojem uvijek srećem ljude koje poznajem, bilo koji dan u tjednu. Te je večeri sasvim slučajno naletio moj kolega iz srednje škole. Uvijek mi se sviđao, ali mi se činilo da je izvan moje lige. Bilo je super ponovno ga vidjeti.

Najbolji frend iskoristio priliku

U školi me nikad nije primjećivao, ali ovoga mi je puta uputio osmijeh od kojega su mi zadrhtala koljena. Nadala sam se da bismo možda mogli biti više od prijatelja, ali on je zapravo rijetko dolazio u pub i nije puno pričao. Tada mi je jedan moj frend rekao kako se ja tom svom nedosanjanom komadu jako sviđam, ali da je jednostavno sramežljiv. Uložila sam velik napor da mu pokažem kako su simpatije obostrane.

Sjedili smo na terasi puba jedne večeri. Bili smo sami pa sam mu stavila ruku na rame. Počeo me ljubiti, kao što sam se nadala. Bilo je odlično. Otišli smo u njegov stan i još se ljubili. Bilo je vrlo intenzivno. Sljedeći put kad sam ga vidjela, zafrkavali smo se, rugali i flertali. U pubu ga nije bilo nekoliko dana, ali je zato došao njegov najbolji prijatelj, koji nije bio sramežljiv. Završili smo na stražnjem sjedalu automobila i divlje se seksali. Tada me ponijelo, ali ne želim to ponoviti. Tip koji mi se sviđa zna da sam se poseksala s njegovim frendom. Jesam li sve upropastila?

Deidre odgovara:

U svakom slučaju ti to što si napravila neće pomoći kod njega. Zna li on koliko ti je značila večer u njegovu stanu? I što te natjeralo da se poseksaš s njegovim prijateljem? Činiš li to inače? Pitam se također provodiš li previše vremena u pubu i piješ li mnogo kad si tamo. Sav taj alkohol i tulumarenje znače da drugima nije lako znati kako se osjećaš u kojem trenutku.

Tek ti je 19 godina, imaš sve vrijeme ovoga svijeta pred sobom. To isto tako znači da trebaš donijeti neke odluke. Ne troši sav novac i vrijeme na opijanje jer to bi ti moglo upropastiti sve prilike. Razmisli o tome što možeš učiniti sa svojim životom. Primjerice, obrazuj se za posao koji uistinu voliš i želiš raditi. U međuvremenu, skupi hrabrosti i razgovaraj s dečkom koji ti se sviđa. Reci mu kako nećeš toliko vremena provoditi u pubu. Iskreno se nadam da nije prekasno.