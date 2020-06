‘MOJ MUŽ SPONZORIRA MLADE CURE U ZAMJENU ZA SEKS!?’ Nakon 20 godina braka otkrila je da živi s neznancem

Kako je nalazila sve više i više računa za hotelske sobe i skupe restorane, počela se osjećati kao da živi tuđi život. Kako je mogla sve to previdjeti?

Mislila je da ima sve: troje prekrasne djece, supruga koji je uspješan poslovni čovjek, veliku kuću u bogatom predgrađu u Silicijskoj dolini, kuću za odmor kod jezera… No, kako je naknadno saznala, puno toga se događalo iza njezinih leđa, a otkriće tih laži drastično joj je promijenilo život. Nevjerojatnu ispovijest čitateljice za Huffington Post prenosimo u cijelosti.

Moj odnos s mužem počeo se raspadati prije tri godine. Savjetovanja za parove nisu nam išla najbolje, a svađe su postale sve gore i gore – sve dok mi jednoga dana, nakon više od 20 godina braka, suprug nije rekao da odlazi i da se više neće vratiti.

Bila sam uništena. Zanijemila sam. Nisam bila sama od svojih ranih 20-ih i više nisam ni znala kako to biti. Kosa mi je počela sijediti, tijelo mlohaviti i nisam znala kako funkcionira tržište rada nakon 20 godina što sam provela baveći se obitelji i neprofitnom organizacijom.

Osim toga, borila sam se s kroničnom depresijom i ideja da ću ponovno ići na spojeve izazivala je u meni strah, a mrežna dopisivanja bila su mi potpuna nepoznanica. Pokupiti komadiće svojega raspadnutog života činilo se nemogućom misijom, ali nisam mogla ni ostati u krevetu i plakati.

Moj suprug i ja nikada nismo slijedili ono što bi se moglo smatrati tradicionalnim ulogama u braku. On je također kuhao i prao rublje te smo dijelili odgovornosti oko djece, isto kao što sam i ja kosila te radila kućanske popravke. No, poput tradicionalne žene, prepustila sam njemu brigu o financijama.

Naišla na stranicu za pronalazak sponzora

Nisam ni znala lozinke naših računa, ni detalje kreditnih kartica… Pametno, znam. Kako sam mogla živjeti u takvom neznanju? Račun za hotelsku sobu dan prije nego što smo otputovali na obiteljski odmor? Račun iz Louis Vuittona od 1500 dolara prije Božića, a nisam dobila torbicu? Nisam znala ništa.

Nedugo nakon što je suprug otišao, shvatila sam da trebam sjesti i organizirati financije. Bila sam spremna početi ispočetka – nisam ni znala koliko je naša obitelj trošila na mjesečne račune. Začudo – s obzirom na to što ću otkriti – moj suprug dao mi je lozinke za naše zajedničke račune u banci i kreditne kartice.

Nakon što sam se prijavila i počela gledati, primijetila sam ponavljajući uzorak koji nisam prepoznala. Čini se da je iz tehnološke tvrtke, ali nisam razumjela zašto je to navedeno na našem osobnom računu jer je moj muž sve svoje troškove rada stavljao na svoju poslovnu karticu. Otkrila sam da je to povezano s nečim zvanim seekingarrangement.com. Koji je to vrag?

Upisala sam adresu u laptop i ono što se pojavilo osupnulo me u startu. U samome opisu stajalo je kako je to “vodeća stranica za pronalazak sponzora i spajanje s djevojkama u cilju ugodnoga druženja”.

Je li njezin muž plaćao za seks?

Nakon prvotnoga šoka počela sam istraživati taj svijet sponzora i sponzoruša. Čitala sam o studenticama koje koriste tu stranicu kako bi pronašle muškarce koji bi im kupili skupu odjeću, odveli ih na raskošne odmore i čak financirali školovanje na fakultetima.

Ali, čekaj malo, pomislila sam, mi imamo kćer na fakultetu i plaćamo velik iznos za njezino školovanja. Je li moj suprug plaćao školovanje nekim nepoznatim djevojkama? Koliko njih? Je li moj muž davao novac, naš novac, ženama u zamjenu za seks?

Od same pomisli okretao mi se želudac i mislila sam da ću povraćati. Zatvorila sam laptop i uputila se u trgovinu kupiti markere, post-it, spajalice i ostale uredske potrepštine za koje sam mislila da će mi trebati.

Nakon što sam se vratila kući, počela sam skenirati naše bankovne izvode u potrazi za sumnjivim stvarima. Nisam ugasila računalo sljedećih 12 sati. Kako sam nalazila sve više i više računa za hotelske sobe i skupe restorane, počela sam se osjećati kao da živim tuđi život. Kako sam mogla sve ovo propustiti?

Onda je pronašla i skandalozne poruke

Ja nikad nisam zakoračila u Louis Vuitton, a kamoli dobila nešto odande. Neka druga žena dobila je za Božić ono što sam ja, da je pravde, trebala dobiti. Sumnjive stvari događale su se na računima unatrag najmanje godinu dana.

Prijavila sam se na PayPal račun svojega supruga (budući da ni on ni ja nismo bili osobito pametni u tim stvarima, koristio je iste lozinke za sve) i našla sam plaćanja koja je izvršio tim ženama. “Uživaj u ugodnom šopingu”, napisao je jednoj. U drugoj poruci stajalo je: “Ugodan vikend!”, a svaka transakcija koštala je najmanje 1000 dolara – a bilo ih je mnogo.

Moj je šok ustupio mjesto drugim emocijama, od ljutnje i gađenja do sramote. Nazvala sam ga i sasula mu u lice sve što sam otkrila, pitajući ga: “Kako si mi to mogao napraviti? Kako si mogao odvesti drugu ženu u hotel u kojemu smo bili zajedno? Zašto si mi to učinio?”

Nije odgovarao na moja pitanja. Samo mi je rekao da se osjećao kako ga te žene cijene i da sam ja sama kriva za to. Potom mi je još više utrljao sol na ranu rekavši: “Odveo sam je tamo jer je to sjajan hotel.”

Svu dokumentaciju dala je odvjetnicima

Sinulo mi je da nikad neću dobiti odgovore koje sam trebala ili željela. Umjesto toga, shvatila sam da se moram odmaknuti od svega što je učinio i napraviti sve da vratim dostojanstvo koje mi je oduzeo.

Jednom kada sam završila s praćenjem i snimanjem svih “optužaba” vezanih uz njegove nevjere (nisam napravila proračunsku tablicu više od 20 godina, tako da to nije bio malen podvig), dala sam svu dokumentaciju odvjetnicima.

Kao predana vježbačica i učiteljica joge, znam vrijednost samoispitivanja. Ako je ikad postojalo vrijeme da se “krene prema unutra”, kako to kažemo u svijetu joge, to je bilo to. Kupila sam svaku knjigu koju sam mogla naći o preživljavanju razvoda, upisala sam se na seminare i radionice o samoprihvaćanju…

Polako sam počela vjerovati da mogu ovo preživjeti i da ću iz svega izaći jača. Otvorila sam vlastite bankovne račune i kreditne kartice. Što je najvažnije, osmislila sam poslovni plan za svoj posao. Uspješno sam ga predstavila ravnatelju jedne škole, u kojoj sada predajem više od 300 učenika.

Shrvana je i godinu dana poslije

Takva neovisnost dala mi je do znanja kako sam na pravome putu. Dok sam slagala svoj život, ista poruka mi se javljala kroz sve što sam radila – ono što je moj muž radio ima veze s njim i tim ženama, a ne sa mnom.

Naravno, ne kažem da nisam nimalo doprinijela raspadu našega braka. No, shvatila sam da moram prihvatiti taj dio, oprostiti sebi, naučiti na pogreškama i krenuti dalje. Na kraju krajeva, nisam ja natjerala svojega supruga da me vara, to je bio njegov izbor.

Prošla je godina dana od onoga trenutka kada sam sve saznala. Još uvijek sam ponekad ljutita i tužna i plačem više nego što bih voljela priznati. Ali svakoga dana ustajem i odlazim na svoj novi posao.

Popravljam slavinu u svojoj kući ili objesim sliku gdje god želim i shvatim da ću biti dobro. Poput cvijeta lotosa, koji sam tetovirala na podlaktici nedugo nakon što je muž otišao, moram proći kroz blato da bih došla do ljepote života.