MOGU LI MUŠKARCI DOISTA OSJETITI ŽENIN ORGAZAM? Opisali su što tada osjećaju ‘tamo dolje’, a onda se javili stručnjaci…

Osjećaj zatezanja i grčenja koji opisuju posljedica je kontrakcije mišića zdjelice i rodnice kod žene, no je li to baš uvijek simptom orgazma?

Može li muškarac osjetiti kada žena doživljava orgazam? Pritom ne mislimo na drhtanje njezina tijela i stenjanje, već na fizički, anatomski osjećaj na penisu. Neki muškarci otkrili su za Cosmopolitan da su zaista to doživjeli, a evo kakav je točno osjećaj.

Jedan je rekao kako je apsolutno siguran da je osjetio ženski orgazam, ali i da se on razlikuje od žene do žene. “Osjećaj je poput zatezanja i opuštanja oko vašega penisa, poput pulsirajuće akcije”, opisao je.

Drugi, pak, tvrde kako automatski osjete promjenu vlažnosti intimnoga područja kod žene, a spominju i neki neopisiv osjećaj “skupljanja” ili grčenja vagine.

Kontrakcije koje mogu prevariti

Kako je to moguće i što to točno znači? Osjećaj zatezanja i grčenja koji opisuju posljedica je kontrakcije mišića zdjelice i rodnice kod žene, stoga nije čudno da tu kontrakciju osjete i muškarci, ali to nužno ne mora biti orgazam – kod nekih žena zdjelica uopće ne sudjeluje u tome dijelu seksa.

Također, sve ovisi i o samome penisu, odnosno njegovoj veličini te osjetljivosti živčanih završetaka. Muškarci s većim spolovilom imaju puno veće šanse iskusiti ovaj osjećaj. Kod nekih je žena, također, kontrakcija vagine tijekom cijeloga odnosa intenzivnija nego kod drugih, pa muškarci to mogu lako zamijeniti za orgazam i taj osjećaj opisuju kao “stiskanje”.

Žene se baš i ne slažu s time

Da se lako mogu prevariti u svojim procjenama, potvrđuju i rezultati jednoga istraživanja, u kojemu je 85 posto muškaraca vjerovalo kako je njihova partnerica doživjela orgazam, ali samo 64 posto žena potvrdilo je to doista bio slučaj.

Stručnjaci su još jednom istaknuli kako je komunikacija ključ svakoga dobrog seksualnog odnosa. Dakle, dečki, nemojte nagađati je li vaša partnerica doživjela orgazam, nego je otvoreno pitajte.