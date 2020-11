MLADOŽENJINA MAJKA RAZBJESNILA INTERNET: ‘Jesam li oštrokondža ako ovo tražim za vjenčanje svoga sina?’

Svaki roditelj želi najbolje za svoju djecu, no ova majka proglašena je “smiješnom” i “nerazumnom” nakon što je na društvenoj mreži objavila da je njezin suprug odbio posegnuti u novčani fond za školovanje svoje kćeri kako bi pomogao financirati vjenčanje njezina sina.

Objava neimenovane Amerikanke u Reddit grupi “Am I the Asshole?” (Jesam li šup*k?) brzo je dospjela i na Facebook te se širi internetom kao svojevrsni antihit jer ljudi ne mogu vjerovati da je mladoženjina majka uopće došla na toliko apsurdnu ideju.

SEKSUALNI ŽIVOT BRAČNOG PARA ZAMRO NAKON JEDNOG PITANJA: ‘Muž mi je povrijeđen i ne želi voditi ljubav sa mnom’

'Entitled' mother asks husband to dip into his teenage daughter's college fund to pay for her son's wedding https://t.co/AxlS1ReypS

— Daily Mail Femail (@Femail) November 9, 2020