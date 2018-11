MLADIĆ KOJI JE POSEKSAO PROSTITUTKU U HAUSTORU: ‘Bilo je gotovo za par minuta, nisam joj vidio lice ni saznao ime’

S uličnom prostitutkom je prevario dugogodišnju djevojku – bila mu je to najveća pogreška u životu

Poslije nekoliko čašica na rođendanu, mladića je zaustavila prostituka i ponudila mu seks. Pristao je iako ima djevojku koju obožava. Krivnja mu nije dala mira te je curi sve priznao. Ona je reagirala očekivano i trenutno ne kontaktiraju. Zbog straha da će izgubiti ljubav svog života, za savjet se obratio Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, seksao sam se s ku*vom u haustoru. Imam divnu djevojku i zato se jako sramim. To je bilo varanje, znam, ali nisam takav po prirodi. Nikad prije nisam takvo što učinio. Meni je 25, a curi 28. Zajedno smo tri godine i imamo odličnu vezu. Te sam noći bio vani na proslavi 25. rođendana jednog frenda. Popio sam nekoliko pića, ali nisam bio jako pijan. Poslije sam išao pješice kući i nisam razmišljao ni o čemu.

Gotovo za par minuta

Definitivno mi nije bila namjera prevariti djevojku, ali odjednom se niotkuda stvorila ta žena i ponudila mi seks, a ja sam pristao. Nemam pojma zašto. Ušli smo u obližnji haustor i sve je bilo gotovo za nekoliko minuta. Nisam joj vidio lice niti saznao njezino ime. Nije mi jasno zašto je do toga moralo doći. Moja cura je ljubav mog života i znam da sam gadno zaribao. Odlučio sam joj sve priznati nekoliko dana poslije jer me osjećaj krivnje proždirao.

ULIČNA PROSTITUCIJA SVE VEĆI PROBLEM: ‘Okupljaju se ispred škole i prilaze roditeljima koji čekaju djecu’

Smatrao sam da zaslužuje znati istinu. To ju je dotuklo i znam da me sada mrzi. Pogledala me i rekla da joj se gadim. Ima potpuno pravo i ne očekujem da mi oprosti. Ona nema mnogo prijatelja ili ljudi kojima bi se mogla izjadati i dobiti podršku. U prošlosti su je povrijedili, a ja sam napravio najgore što sam mogao. Kajem se svim srcem i najradije bih vrištao. Mučno mi je jer duboko usebi mislim da će me ostaviti.

Nadam se kako će me ipak primiti natrag da joj se iskupim najbolje što znam. Ako sam išta naučio iz ovoga, to je sljedeće: nnemojte nikad prevariti djevojku jer ćete se na kraju osjećati kao najgore smeće.

Deidre odgovara:

To što si djevojci sve priznao možda ti je olakšalo savjest, ali nju si bacio u očaj i ništa nisi zapravo riješio. Ipak, ako je uspiješ uvjeriti kako je to doista bila jednokratna pogreška, možda ti oprosti i da drugu šansu. Preuzmi odgovornost za svoje postupke. Ako nisi koristio zaštitu s prostitutkom, moraš se ići testirati na spolne bolesti. Nemoj očekivati da će sve riješiti preko noći. Morat ćeš biti ekstremno pažljiv prema svojoj curi i dobrim djelima probati vratiti njezino povjerenje.

Druga stvar s kojom se moraš nositi je krivnja. Pogriješio si. Ljudi griješe. Važno je da iz toga nešto naučiš. Obećaj sebi i djevojci da više nikad u životu nećeš ponoviti takvo što – a to znači i da ćeš izbjegavati alkohol kada u budućnosti izađeš van.