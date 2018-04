MLADENCI O NAJLUĐIM PROHTJEVIMA SVOJIH GOSTIJU: ‘Jedna je cura pitala smije li se seksati na našem vjenčanju’

Ova će vas šokantna priznanja ispuniti nevjericom, ali samo se sjetite kakve sve frikove poznajete

Planiranje vjenčanja rijetko prolazi bez stresa, bez obzira na to koliko ste sretni i sigurni u svoju odluku. Pored svih briga i nedoumica oko same ceremonije, najmanje što vam treba su naporni gosti sa specijalnim prohtjevima. No, nažalost, svugdje ih ima. Da uvijek može biti gore, svjedoče anonimne ispovijesti korisnika aplikacije Whisper koji su se prisjetili svojih najgorih iskustava s vjenčanja.

“Cura moga kuma zahtijevala je da u jelima ne smije biti feferona, da mora biti posluženo ružičasto vino i da nipošto ne želi sjediti pokraj jednog od mojih ujaka.”

“Dečko moje mame pitao je smije li na naše vjenčanje povesti još šest svojih prijatelja jer se tako radi u njegovoj kulturi. Čak nisam ni upoznala tipa, a on mi želi natovariti svoju ekipu. Nema šanse.”



“Prijateljica me nazvala i pitala možemo li ikako odgoditi vjenčanje jer je ona u to vrijeme bila pod stresom i nije znala što da obuče ni kako da uopće dođe.”

“Baka mog zaručnika pitala je može li ona donijeti krumpir-salatu. Zahvalila sam joj se i lijepo objasnila da ćemo imati hranu iz restorana.”

“Moja najbolja prijateljica mi je uništila vjenčanje. Imala je ispade, nestajala je i za stolom je sjedila s ogromnim slušalicama”

“Maćeha mog muža imala je muda pitati smije li na naše vjenčanje pozvati njegovu bivšu ženu.”

“Moja me pratilja pitala hoće li smjeti tamo spavati s drugim tipovima.”

“Susjed me nazvao na sam dan vjenčanja: ‘Hej, bok, nogometna ekipa naše kćeri upravo je promaknute na regionalnu razinu. Smije li cijeli tim sa svojim roditeljima doći na vaše vjenčanje proslaviti?'”

“Prijateljica me tražila da se sve odvija u prizemlju jer se ona boji visine. Curo, šališ li se?”

“Moj je bivši zaručnik želio prisustvovati vjenčanju. Glatko sam ga odbila.”

“Nisam pozvala jednu curu na vjenčanje, a ona mi je poslala dugu poruku na Facebook tjedan dana prije o tome kako sam užasna osoba.”