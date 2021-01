MISLITE DA VI IMATE POSLA SA SVEKRVOM IZ PAKLA? Ni govora, ta titula ipak pripada ovima: ‘Nazvala me ku*vom, ali pazite zašto’

Suptilne uvrede i udaranje ‘ispod pojasa’ nisu rijetkost kada govorimo o odnosu između snahe i svekrve, no ove su priče gotovo nevjerojatne

Mislite li da je vaš trenutni odnos sa svekrvom užasan? Vjerujte, nakon što pročitate ova priznanja, shvatit ćete da može biti puno gore. Nedavno se na Redditu otvorila tema u kojoj su snahe diljem svijeta pisale o najgorim izjavama koje su im uputile majke njihovih partnera. Probrali smo one najskandaloznije.

Suptilne uvrede i pogrešno ime

“Svekrva je na svom Facebook profilu objavila video za vježbanje i označila mene. Ispod je napisala: ‘Sada više nemaš izgovor da ne vježbaš.'”

“Svekrva mi je rekla: ‘Znam da odgađaš djecu, ali već si stvarno stara’. Inače, nemam još ni 35 godina.”

“Moja sada već bivša svekrva prve tri godine zvala me imenom prve supruge moga muža.”

Koji su ovo ljudi na vjenčanju?

“Moja svekrva ukrala je dio naših pozivnica za vjenčanje kako bi ih poslala ljudima koje nismo namjeravali zvati. Htjeli smo malu svadbu s ljudima koje poznajemo i koji su nama dragi. Na kraju nismo znali pola ljudi tamo.”

“Svekrva me pitala jesu li mi balerine u ‘Orašaru’ lijepe, na što sam odgovorila da jesu. Potom me pitala jesam li ikad plesala balet. Rekla sam da nisam, a njezin odgovor bio je: ‘Tako sam i mislila, balerine se jako dobro brinu o svom tijelu.'”

“Kada je moj zaručnik svojim roditeljima priopćio da ćemo se vjenčati, njegova je mama bila razočarana. Upitala ga je hoće li me stvarno oženiti. Pitala je voli li me više nego Amy, na što je on u čudu pitao misli li ona ozbiljno. ‘Ali ja sam baš voljela Amy. Nedostaje mi’, rekla je ona. Amy je inače bivša djevojka moga zaručnika s kojom je on prekinuo prije šest godina.”

O Hitleru i nogometu

“Moja svekrva je jako negativna i u svemu vidi samo loše. Kada dođe k nama, uvijek se samo žali. Jednom prilikom posjetili smo Muzej holokausta, u kojem je bila izložba o nacističkoj propagandi. Na izlazu iz muzeja zaposlenik nas je upitao kako nam se svidjela izložba, na što je ona odgovorila da joj se nije svidjela. ‘Bilo je previše depresivno. Mislim da je bilo previše toga o Hitleru‘, rekla je moja svekrva.”

“Rekla sam da nisam ljubitelj nogometa, na što je moja svekrva rekla kako samo pametni ljudi vole nogomet.”

“Moja svekrva me toliko mrzi da si ne želi priznati kako ja uopće postojim. Jedina prednost jest to što ne moram slušati njezina omalovažavanja.”

Udaranje ‘ispod pojasa’

“Prvo što mi je svekrva rekla kada smo ostale same bilo je: ‘Čudno mi je što nisi crvenokosa, moj sin pada na žene crvene kose.’ Nisam joj ostala dužna: ‘Stvarno čudno, jer i ja padam na crvenokose.'”

“Svekrva me nazvala babilonskom ku*vom nakon što je saznala da živim s njezinim sinom. Inače smo par od srednje škole i bili smo u vezi šest godina prije nego što smo uselili zajedno. Njezin se stav prema meni sada je malo bolji jer imamo dijete.”

“Svekrva je mojemu sada već bivšem mužu preporučila da se prijavi u emisiju za upoznavanje partnera. Sjedila sam pokraj njega i rekla: ‘Ali on je već u braku.’ Na to je ona rekla: ‘Pa možda upozna nekog novog.’ Mrzim tu ženu.”