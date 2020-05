MISLITE DA SE STARIJI NE SEKSAJU? Ovaj par u 70-ima snimio je pornić koji ruši predrasude; ‘Penis je malo štrajkao, ali…’

Unatoč njihovu samopouzdanju i međusobnom povjerenju, bili su nervozni tijekom snimanja filma pa im se dogodio mali ‘problemčić’

Uobičajeno je uvjerenje da se stariji parovi manje ili nikako ne seksaju – ali ovaj par u 70-ima hrabro je izazvao taj stereotip ni manje ni više nego – snimivši profesionalni pornofilm.

Dr. Annie Campbell (72) i njezin partner John (73) stručnjaci su za seks, a upoznali su se prije šest godina na mrežnoj stranici za upoznavanje Spiritual Singles. Zajedno s filmskom redateljicom Erikom Lust oni žele dokazati da seksualni život ne prestaje kada ostariš. Snimili su film pod nazivom “Duhovni seks”.

“Vjerujemo da su naša tijela komunikacijski uređaji čija je glavna svrha širenje ljubavi, a ne straha, u svim našim interakcijama”, izjavio je par za Metro.

Imali su ‘problemčić’ tijekom snimanja

“Otkrivamo da je u mnogim seksualnim interakcijama često prisutan veliki strah, kao što je to bilo i u našem slučaju prije nego što smo seksu pristupili na drugačiji način. Gdje je prisutan strah, prava ljubav nije, jer su to dvije suprotnosti”, tvrde ovi vremešni stručnjaci. “Vjerujemo da je ovaj način seksa duhovni čin, simboličan pokušaj spajanja s božanskim, netjelesnim dijelom nas.”

Objašnjavaju da je “duhovni seks” sporiji i intimniji oblik snošaja bez ciljeva i očekivanja. Što se tiče vjerovanja da se stariji ljudi ne seksaju, oni kažu kako je to ideja koju nam usađuju reklame za lijekove za erektilnu disfunkciju u kojima baš uvijek sudjeluju muškarci starije životne dobi.

Unatoč njihovu samopouzdanju i međusobnom povjerenju, par kaže da su oboje bili nervozni tijekom snimanja filma, a Annie je objasnila da je Johnov penis “stupio u štrajk” i “gotovo nestao”. Smatrali su to prilično smiješnim, objašnjavajući da je to bilo zapravo “savršeno jer daje sinkronično iskustvo o tome kako izvrsno seksualno iskustvo može biti čak i bez dignutoga penisa“.

Oboje su autori knjiga o seksu

“Stvaran prizor seksa nije mogao biti dalje od tipičnoga, uobičajenog seta. Počeli su s nekoliko lijepih riječi namjere prije nego što su započeli svoj lagan i nježan duhovni seks”, kazala je redateljica Erika Lust.

Seks je važna stavka u životu Annie i Johna. Oboje su napisali knjige o seksualnosti, uključujući “Brain Sex”, koju je napisala Annie i “Tajna intimnih odnosa”, koju potpisuje John.

Par je zajedno šest godina, a oboje su ranije bili u braku. Anniein je suprug preminuo 1998. godine nakon 18-mjesečne borbe s rakom, dok se John, koji ima šestoro djece, razveo dva puta, a jedan mu je brak trajao 27 godina.