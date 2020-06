MISLIO DA MU JE ŽENA DJEVICA, KAKO NAIVNO! Tek nakon 15 godina braka otkrio gorku istinu: ‘Ajde da je bila s jednim, ali ovo…’

Jednom kada upoznamo svoju srodnu dušu, najradije bismo zaboravili sve ono što smo činili u prošlosti. No, je li rješenje lagati? Ovaj 35-godišnjak razočarao se u svoju suprugu koju je upoznao prije 15 godina. Njemu je bilo vrlo važno da njegova supruga nije spavala ni s kim drugim prije njega. Ona je to znala i zato mu je lagala da je djevica baš kao i on.

“Nisam imao nikakvo seksualno iskustvo kao tinejdžer jer nisam imao samopouzdanja. Supruga mi je nedavno priznala da ipak nije bila djevica kada smo se upoznali te da je nevinost izgubila još sa 16 godina. Prije mene spavala je s trojicom muškaraca. Osjećam se tako naivno jer sam joj vjerovao i ne mogu to izbaciti iz glave”, požalio se čitatelj u Sunovoj rubrici Dear Deidre.

