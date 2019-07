MILIJANA I MILOJKO, SAKRIJTE SE! Ovaj par dijeli 55 godina razlike; ‘Svi misle da mi je djed, ali mi radimo na bebi’

Upoznali su se u Crkvi, ljubav je procvjetala u listopadu 2018. i odmah su se vjenčali

Milijana Bogdanović i Milojko Božić vjerojatno su najkontroverzniji par na ovim prostorima zbog goleme dobne razlike od 53 godine. I dok je njihov odnos prožet trzavicama, preljubima i sukobima, ovaj par iz Arkansasa, SAD, vodi daleko mirniji i skladniji život.

Odmah ju je zaprosio

Alexis Tadlock (24) i Charlesa Tadlocka (79) dijeli gotovo šest desetljeća razlike u godinama, ali oni u tome ne vide prepreku. Naime, ovaj neobičan par u sretnom je braku i zaljubljen preko ušiju, a sada planira i proširenje obitelji.

Upoznali su se u Crkvi, u koju je vremešni Charles dolazio sa svojom tadašnjom suprugom Kathy, koja je u 77. godini umrla od raka pluća u rujnu 2017. Alexis je ispričala za Daily Mail kako ju je boljelo gledajući ožalošćenog udovca samog i zaboravljenog. Prišla mu je i počeli su se družiti kao prijatelji.

Između njih je ubrzo zaiskrilo, a ljubav je procvjetala u listopadu 2018. Charles je odmah vidio priliku i kleknuo pred svoju 55 godina mlađu partnericu. Par se požalio kako ljudi na njihov brak gledaju s podsmijehom i nevjericom te da Charlesa često zamjenjuju za Alexisina djeda.

Rade na bebi

Ova organizatorica pogreba (ne želimo ispasti sarkastični, ali ono…) i umirovljeni školski ravnatelj ne skrivaju svoje osjećaje ni u javnosti te bez problema razmjenjuju nježnosti. “Ljudi se šokiraju kada im kažemo da smo u braku i ne znaju kako bi reagirali, ali mi ne radimo veliku pompu oko toga”, rekla je Alexis.

Priznala je kako se rastuži kada se sjeti da će njezin suprug vjerojatno umrijeti prije nje, ali baš zato silno želi dijete s njime kako bi dio njega zauvijek živio. “Mnogi se razbjene kada to čuju i govore kako mi on ne može podariti dijete u svojim godinama, ali to nije točno”, rekla je Alexis.

“Napravili smo testove i ja sam ta koja ima više problema s plodnošću nego on. Stalno radimo na bebi. On me tretira bolje nego bilo koji frajer u 20-ima s kojim sam izlazila. Beskrajno se volimo i međusobno usrećujemo. To je jedino važno”, zaključila je.