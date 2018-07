Profesorica Marina Krleža odgovara na pitanja čitatelja Net.hr-a

Profesorica hrvatskog i seksologinja Marina Krleža bez ikakvih će tabua odgovarati na vaša pitanja o seksu i seksualnosti. Sve što vas zanima možete ju pitati na pitaj.krlezu@portal.net.hr ili na društvenim mrežema.

Maximus: Pozdrav. Pratim Vaš profil na Instagramu i zaista mi se sviđa način kako razmišljate. Zato imam jedno pitanje. Kako mogu nagovoriti svoju djevojku da spava s drugim momkom, a ja da gledam jer mi je to baš uzbudljivo? Ona to ne želi, ali više puta mi je, onako kroz priču, rekla da je teško ostati vjeran do kraja života i znam da bi rado probala nešto novo. Hvala unaprijed!

Marina odgovara: Ciao Maximuse, iako vjerujem da Vam je to samo nadimak. ;) Vidite, to mi je zanimljivo. Postoje žene koje bi tako nešto htjele probati, a njihovi dečki za to ne žele ni čuti zbog ljubomore. S druge strane postoje muškarci poput Vas koje to pali, a njihove se djevojke srame takvo što napraviti.

Cuckold je zanimljiv, ali samo za ljude koji su sigurni u sebe. Žena treba hrabrost da bi se pred očima svog muškarca seksualno prepustila drugome. Muškarcu pak je potrebna još veća hrabrost da bi to gledao, kamoli se na to uzbuđivao. Zato je cuckold još uvijek relativno rijedak fetiš u društvu. Dok god postoje osjećaji u vezi ili braku i sve što odudara od toga ne smatra se posve normalnim, taj će fetiš i dalje biti samo za vrlo nekonvencionalne parove. Na Twitteru Seksoteke dosta objavljujemo cuckold postove pa ako još niste, zapratite nas.

A na Vaše pitanje kako pokušati nagovoriti djevojku na taj čin, odgovor je – razgovorom. Većina se stvari rješava komunikacijom između aktera kojih se tema tiče. Objasnite joj što ona time dobiva. Sljedeći korak je na njoj. Nagovarati ju nemojte jer ako osoba sama ne smatra nešto dovoljno uzbudljivim da bi probala, možda joj treba vremena. Ili možda naprosto treba naići prava treća osoba za to.