MAME PRIZNALE KOLIKO ČESTO MASTURBIRAJU: ‘Primijetila sam da sam supernapaljena uvijek u isto vrijeme’

Odgovora je bilo uistinu svakakvih; neki će vas šokirati, a neki totalno raspametiti

Jedan znatiželjan roditelj otvorio je raspravu na forumu Netmums postavivši, za mnoge, tabu pitanje. Nije ni sanjao da će napraviti viralni hit i da će pročitati toliko raznolikih, pa čak i iznenađujućih odgovora.

Tisuće vrućih priznanja

“Budite iskrene, dame, koliko često masturbirate? Intrigira me koliko se žene samozadovoljavaju u usporedbi s muškarcima. Stalno slušamo kako je frajerima samo seks na pameti, ali znamo da ste i vi takve. Osobno, čak i sam zdravim seksualnim životom, priznajem da masturbiram oko dvaput tjedno. Koristite li i vi svaku priliku kad ste same doma ili je to samo muška stvar?”, upitao je znatiželjan otac i primio tisuće odgovora.

“Ja ne masturbiram. Nije mi napeto. Ali zato razmišljam o seksu svaki dan iako moj partner nije odviše zagrijan”, napisala je jedna mama, ali s njome se nije složio velik broj žena. Mnoge su priznale da to rade triput tjedno, a jedna je odgovorom rasturila: “Oko tri puta na dan. Ne mogu prestati razmišljati o nekome. Mislim da sam kronično napaljena.”

Progovorile i o seksu

Druge su kazale kako im želju za seksom i masturbacijom diktiraju hormoni. “Primijetila sam da sam supernapaljena uvijek u isto vrijeme, tijekom ovulacije. Tada to mogu raditi 2 -3 puta dnevno, a inače mi je dovoljno nekoliko puta tjedno”, napisala je jedna forumašica.

Neke su otkrile i koliko se često seksaju. “Ja se sa svojim partnerom seksam možda jednom u nekoliko mjeseci”, šokirala je odgovorom majka. Druge su ipak nešto aktivnije. “Nekoliko puta tjedno. Volim seks i radimo to koliko god možemo”, “Seksamo se 3 – 4 puta tjedno, nekad i češće, ali to je prosjek”, otkrile su žene na forumu.

Rješavanje napetosti

“Ja masturbiram jednom tjedno, a moj partner i do dva puta”, “Mi se međusobno zadovoljavamo i vrlo smo otvoreni i iskreni”, pisale su majke, a jedna je toliko aktivna da joj ni djeca ne smetaju. “Masturbiram oko pet puta tjedno”, otkrila je.

Nekima je masturbacija poput terapije. “Kao majci troje djece to je dobar način za opuštanje prije spavanja i rješavanje napetosti”, napisala je forumašica. Ima i onih koje nisu pretjerano zagrijane za seks, ali redovito masturbiraju. “Seks zahtijeva previše truda i posla”, zaključile su.