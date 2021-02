MAMA (44) MI JE POBJEGLA S DEČKOM DOK SAM JA RAĐALA U BOLNICI: ‘Nosila je kratke minice, a on ju je pipkao. Odvratno!’

Ljubavnici su inzistirali da između njih nema ničega, ali ona je uvijek sumnjala da njezini majka i dečko nešto muljaju

Novopečena majka Jess Aldridge (24) vratila se iz bolnice sa svojom bebom, kada je shvatila da je njezin dečko Ryan Shelton (29) pobjegao s – njezinom majkom. Dok je bila trudna, mladi je par živio zajedno u lockdownu s njezinom majkom Georginom (44) i ocem Ericom (56).

U roku od nekoliko tjedana nakon useljenja, Georgina je počela koketirati sa svojim zetom i, dok se Jess vratila kući s novorođenim Reubenom, oni su zajedno pobjegli i preselili se u novi dom udaljen 30 kilometara.

Kada se Jess suočila s mamom, ova je samo slegnula ramenima i rekla: “Ne možemo birati u koga ćemo se zaljubiti.”

“To je krajnja izdaja. Očekujete da će se baka zaljubiti u bebu, a ne u oca”, opisuje Jess. “Trebala je biti baka mojoj dvoje djece i pomagati mi brinuti se o njima, a umjesto toga ode i še*i mi dečka“,, izjavila je slomljena Jess za The Sun.

Uhvatila ih je kako se pipkaju na kauču

Ona je s prodavačem automobilskih dijelova, Ryanom, bila tri godine u vezi. Napustila je posao kućne pomoćnice u Premier Innu u Chipping Nortonu u državi Oxon, prije nego što im se u rujnu 2019. rodilo prvo dijete Georgiana.

Godinu dana poslije, dok je bila trudna s Reubenom, preselila se s majkom i ocem u Stow-on-the-Wold u Gloucestershireu. Jess je rekla kako je mislila da bi povratak kući bio savršen za nju i djecu.

“Mama je rekla da će mi pomoći oko brige o djeci. Obećala je da će mi s novom bebom biti lakše, ali zapravo je bilo jako, jako teško. Mjesecima smo bili zaglavljeni u kući tijekom lockdowna. Bilo je tako teško pogotovo jer su Ryan i mama uvijek koketirali. Osjećala sam se jako nelagodno, bilo je to užasno iskustvo. Obično bi pili Bacardi i smijali se u kuhinji svake večeri dok smo tata i ja bili na kauču i gledali televiziju”, prisjetila se Jess.

“Jednom sam uhvatila Ryana kako dodiruje maminu stražnjicu, a on je samo rekao da je pokušava natjerati da mu se makne s puta. Imala sam osjećaj da se mjesecima nešto događa, ali nikada nisam željela u to povjerovati. Bilo je odvratno. Mama bi nosila kratke haljine i pipkala se s njime na kauču”, ispričala je 24-godišnjakinja.

‘MUŠKARCI ZBILJA NE RAZMIŠLJAJU’: Otkrila da je suprug vara tako zbog jednog malog detaljčića na ovoj slici

Došao vidjeti bebu i usput prekinuo vezu

Jednom im je čak prigovorila zbog toga, a oni su na to samo slijegali ramenima i pravdali se kako to nije ništa. Uvijek su inzistirali da između njih nema ničega, ali Jess je uvijek sumnjala da njezini majka i dečko nešto muljaju.

Jess je Reubena rodila carskim rezom u bolnici Gloucestershire 28. siječnja, dok se Jessina sestra Carolena (19) u to vrijeme brinula o starijoj Georgiani. Ubrzo je Ryan prekinuo s Jess preko poruke, tvrdeći da mu je mučno od toga da ga ona stalno optužuje za aferu s njezinom majkom.

Kada se rodio mali Reuben, Ryan ga je došao vidjeti i dan poslije ponovno je došao – na putu da pokupi svoje stvari. Ono što Jess nije znala bilo je to da se njezin partner već preselio s 44-godišnjom Georginom u njihov novi dom u drugom okrugu.

Jess je otpuštena iz bolnice 30. siječnja i tada je utvrdila da su se Ryan i Georgina iselili. On je i dalje negirao da se bilo što događalo, a prošla su još dva dana prije nego što su preljubnici napokon priznali da su u vezi.

PREVARENI LJUDI OTKRILI KAKO SU SAZNALI DA IH SUPRUŽNIK VARA: Upozorenje, možda ćete izgubiti vjeru u ljude

Promijenili su i status na Facebooku

“Kada sam se vratila kući iz bolnice, sve njihove stvari su nestale. Znala sam da će Ryan biti s mojom mamom, ali da nijedno od njih to neće priznati, to nisam očekivala. Napokon, dan poslije, priznao je da su zajedno. Mama mi je rekla da ne može birati u koga će se zaljubiti i Ryan mi je rekao isto. Bio je to ogroman udarac za mene, planirali su to tijekom cijele moje trudnoće. Mama se razišla s mojim tatom, koji je to jako loše podnio. Shrvan je. To se događalo šest mjeseci iza naših leđa”, ispričala je Jess.

“Znali su se opravdavati i ostavljali su me trudnu kod kuće. Mučno mi je od svega. To što su učinili je odvratno i podlo. Nekoliko tjedana prije nego što sam otišla u bolnicu, mama mi je rekla da želi napustiti tatu, ali ja se nisam s time složila”, rekla je Jess i dodala da se ni Ryan, a ni njezina majka nisu ispričali zbog svega.

Ljubavnici su još uz to na Facebooku objavili da su u vezi – zbunjujući time sve prijatelje i obitelj. Jess, koja se sada vratila u unajmljeni stan koji je prije dijelila s Ryanom, užasnuta je.

“Kako bih trebala svima objasniti da su otac moje djece i njihova baka u vezi? Neki od naših prijatelja vidjeli su njihov novi status veze na Facebooku i bili su zapanjeni. Puno sam poruka primila u kojima su me ljudi pitali što se dogodilo i jesam li dobro”, zaključila je mlada majka.