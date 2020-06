MAJKU IZJEDA KRIVNJA: ‘Seksala sam se s kćerinim dečkom u kuhinji dok je ona spavala, a sada mi kasni menstruacija’

‘Samo mu je 20 godina, ali jako je razuman i zreo. Nakon što sam mu sat vremena pričala o svojim problemima, osjećala sam se kao da mi je najbolji prijatelj’, priznala je 39-godišnjakinja

Jedna očajna majka obratila se Sunovoj kolumnistici Deidre za savjet budući da se zabavila s dečkom svoje kćeri, a zbog jednog propusta njihova bi tajna mogla ugledati svjetlo dana.

Naime, seksali su se na radnoj plohi u kuhinji, a sada joj kasni mjesečnica i osjeća ogromnu grižnju savjesti.

“Imam 39 godina i četvero djece, a partner me ostavio prije dvije godine. Život mi je od tada krenulo nizbrdo i većinu vremena sam pod stresom. On ne plaća alimentaciju, djeca ga ne zanimaju, a sada ima novu djevojku koju tretira bolje nego što je ikad tretirao mene”, priznala je Britanka.

Otkrila je da je nedavno dopustila svojoj 17-godišnjoj kćeri da dovede dečka doma unatoč karanteni. Iako je znala da bi to moglo biti opasno, dopustila im je samo jedan susret jer su jako nedostajali jedno drugome.

‘Predugo me netko nije zagrlio…’

U jednom trenutku njena je kći otišla spavati i ostavila majku i dečka u kuhinji. “Napravila sam mu kavu i sendvič pa sam prešla na glačanje odjeće. Samo mu je 20 godina, ali jako je razuman i zreo. Nakon što sam mu sat vremena pričala o svojim problemima, osjećala sam se kao da mi je najbolji prijatelj. Nisam se mogla suzdržati od plakanja pa me zagrlio. Prošlo je previše vremena otkako mi je to netko napravio i osjećaj je bio predivan”, napisala je 39-godišnjakinja.

Tvrdi da se brzo trgnula i otišla do kuhinje kako bi odložila suđe. “No, onda me počeo ljubiti i na kraju smo se poseksali uz sudoper. Iako je bilo odlično, osjećali smo veliku krivnju zbog moje kćeri pa smo se dogovorili da će to ostati naša tajna”, dodala je Britanka.

Iako je cijelu epizodu s 20-godišnjim mladićem htjela zaboraviti, shvatila je da joj kasni menstruacija i užasava je pomisao o neplaniranoj trudnoći.

“Ne znam da li da sve priznam kćeri ili da pokušam zatajiti. Očajna sam”, zaključila je zabrinuta majka.

‘Priznanje nije rješenje’

Kolumnistica joj je savjetovala da se smiri te da što prije sazna je li zaista trudna.

“Bila si emotivno ranjiva svakome tko ti je pokazao imalo brige, ali još jedno dijete samo bi ti povećalo pritisak. Ovaj tip neće biti dobar otac, a kći ti neće tako lako oprostiti ako ikad sazna. Priznanje tajne nije rješenje. Prioritet je saznati jesi li trudna, a ako jesi, što ćeš učiniti po tom pitanju”, poručila joj je Deidre.