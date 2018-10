MAJKA I MUŽ IZ PAKLA: Besramno su se trošili dok se sirota žena u bolnici borila za život; ‘Zapitajte se kakvi ste ljudi!’

‘Znam da je to što radimo pogrešno, ali ako nitko nije povrijeđen, smatram da nema štete’

Suprug i majka iz pakla počeli su se seksati dok se nesretna žena u bolnici borila za život nakon teške prometne. Sve je počelo nevinim tješenjem u toj teškoj situaciji, ali onda su se stvari zahuktale. Žena se oporavila i vratila kući, ali njih dvoje se i dalje viđaju radi seksa – i što je najgore, ne vide u tome ništa loše. Nevjerni je muž sve ispričao Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders, ali ne u smislu da ima problem, nego da se, eto, malo pohvali.

Draga Deidre, potajno se seksam sa svojom seksi punicom. Volim svoju ženu, ali volim i njezinu majku i znam da su osjećaji obostrani. Meni je 38, a supruzi 35. Ona je prošle godine imala gadnu prometnu nesreću te je morala provesti neko vrijeme u bolnici zbog slomljene noge i unutrašnjih ozljeda. Čak je bila i na aparatima. Punica je došla k meni kako bismo zajedno posjetili moju ženu u bolnici, ali i da bismo se podržavali u tim teškim trenucima.

Ona živi samo 32 kilometra dalje, ali ne voli puno voziti. Bilo je to zaista teško razdoblje u kojemu smo bili pod velikom stresom. Tako smo se počeli tješiti. Stalno smo razgovarali o mojoj ženi, a ponekad smo i plakali zajedno. Jedne smo se večeri vratili premoreni iz bolnice. Napravio sam nam čaj i sjeli smo na kauč jedno pored drugoga. Punica mi je svoju ruku stavila na nogu uz riječi da će sve biti dobro.

Siguran da se neće otkriti

Ne znam zašto, ali tada sam se samo nagnuo prema njoj i poljubio je. Jedna je stvar vodila drugoj i završili smo u krevetu. Bilo je odlično. Iako su joj 53 godine, ima vrhunsko tijelo. Pazi na sebe i redovito vježba. Nakon toga smo se često seksali sve dok se moja žena nije vratila iz bolnice. Ona se sada potpuno oporavila, ali ja se i dalje viđam s njezinom mamom, uglavnom kod nje doma. Ona me zove kad god joj treba pomoći oko kuće ili nešto popraviti.

Vidim da se počela i emocionalno vezati za mene. Seks nam je topao i pun ljubavi. Znam da je to što radimo pogrešno, ali ako nitko nije povrijeđen, smatram da nema štete. Mi si međusobno vjerujemo i nikad nikomu nećemo reći svoju malu tajnu. Previše nam je stalo do naše veze da bismo riskirali.

Deidre odgovara:

Možda ti se seks s punicom čini posebnim, ali to je zabranjeno voće za oboje. To vas dodatno uzbuđuje, ali samo je pitanje vremena kada će tvoja supruga saznati. Izdale su je dvije osobe kojima najviše vjeruje. Zapitaj se kakva je osoba tvoja punica ako ohrabruje muža svoje kćeri na preljub. Bojim se da ne baš odgovorna. A kakav si ti suprug? Znam da je ta nesreća povezala tebe i punicu, ali sada joj trebaš reći da ste grdno pogriješili i da to mora prestati. I sa svojom ženom možeš imati odličan seks ako se malo potrudiš i pustiš mašti na volju.