MAJKA DVOJE DJECE ŠOKIRALA PRIZNANJEM: ‘Muž mi se toliko gadi da ga tijekom seksa više ne mogu ni gledati’

Ostavila bi ga, ali se boji da je onda neće financijski uzdržavati

Većina vjenčanih parova kad-tad prolazi kroz testno razdoblje u braku, koje se uglavnom uspješno rješava i idu dalje. Ali, jedna je Australka šokirala tisuće slušatelja kad je na radiju priznala da se toliko odljubila od svog supruga da joj se gadi i gledati ga u spavaćoj sobi. Zajedno su osam godina i imaju dvije kćeri pa je očajna majka došla u radijsku emisiju Kyle & Jackie O potražiti savjet. Naime, iako je muž više nimalo ne privlači, ona ga se boji ostaviti jer joj je potrebna financijska sigurnost.

Skriva lice tijekom seksa

“Ne želim da mi on više ikad vidi lice tijekom seksa jer kad ja vidim njegovo, zamišljam nekog drugog. Jednostavno listam sve glumce koji su mi seksi. Stalno nalazim izgovore zašto mi nije do seksa. Pretvaram se da sam umorna. Sad je to jednom mjesečno i, dok to radimo, ja se na sve načine trudim sakriti jer ne želim da me gleda. Ne želim nikakav vizualni kontakt s njime. Jednostavno više nema ljubavi”, priznala je u programu.

Objašnjava kako su osjećaji jednostavno umrli s vremenom iako se nikad nisu pretjerano svađali. “U sto sam briga jer znam da, ako ga ostavim, neće mi više financijski pomagati, a ja sam bez posla. Teško je, ne želim se više seksati s njime, ali mislim kako on misli da me i dalje pali. Sumnjam da pravilno čita moje znakove. Jednom mi je rekao da, ako se ikad razvedemo, on mi neće plaćati alimentaciju za djecu jer je uvjeren da sam ja bez njega nitko i ništa”, kaže.



DOZVOLA ZA BRAK: O ovih 10 stvari morate raspraviti prije vjenčanja, saznajte na vrijeme možete li zajedno

Većina joj savjetuje da ga ostavi

Slušatelje je užasnula ispovijest žene o svojoj kontroverznoj situaciji. “Kako možeš reći da više ne voliš toga tipa i da ti se gadi, ali ćeš ostati s njime radi novca? Toliko je drugih mogućnosti. Ja sam samohrana majka, a moje dijete ima svega 10 mjeseci i snalazimo se. Ne možeš živjeti s nekim koga ne možeš podnijeti, to je previše ekstremno. Postoji milijun načina na koje možeš uspjeti bez njega”, rekla je slušateljica AJ.

Druga joj je savjetovala neka što prije izađe iz tog otrovnog odnosa. “On mora plaćati alimentaciju prema zakonu”, rekla joj je Belinda, dok se Sam našla u sličnoj situaciji. “Cijenim to što si izašla javno s nečim toliko osjetljivim. I ja sam bila nesretna u braku i to sam mu priznala. Došlo je do toga da sam spavala na kauču. Nemoj to trpjeti, misli na to kakav primjer daješ kćerima”, poručila je Sam.

Na kraju emisije, 90 posto slušatelja složilo se s time da žena svakako mora ostaviti supruga ako ga više ne voli. “Mislim da ću svakako otići od njega, samo je pitanje vremena”, zaključila je anonimna žena.