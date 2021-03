Kao uzoran student na uglednome fakultetu, Seth Sokoloff nije imao mnogo vremena za izlaske. Nakon što je diplomirao filozofiju i ekonomiju na Sveučilištu u Chicagu, sada 28-godišnjak prešao je ravno na posao analitičara privatnih kapitala.

Godine 2015. Seth se iz znatiželje prijavio na mrežnu stranicu za sponzore i sponzoruše te je počeo izvoditi lijepe djevojke na spojeve svaki tjedan. “Postao sam sugar daddy odmah nakon faksa. Radio sam zaista naporno na užasno stresnom poslu”, priznao je u razgovoru za The Sun.

“Za mene je to bio samo učinkovitiji način zabavljanja. Umjesto da gubim vrijeme skrolajući po aplikacijama, ja sam se pobrinuo da se ljepotice bore za moju pažnju, što se nikada prije nije dogodilo”, objasnio je.

U svojih šest godina sponzoriranja djevojaka, Seth procjenjuje da je potrošio više od 10.000 funti (gotovo 90.000 kuna) na izvođenje 20 sponzoruša u hotele s pet zvjezdica, na večere u otmjenim restoranima, na poklanjanje dizajnerskih torbica, a u nekim slučajevima i na novčane naknade od 100 dolara.

“Bilo mi je stvarno zabavno razmaziti lijepe žene i vidjeti kako ih uzbuđuje objavljivati stvari kojima sam ih počastio na Instagramu. Umjesto da pronađem sponzorušu koja mi je bila najzanimljivija u mome gradu, potražio bih onu koja mi je bila najzanimljivija u cijeloj zemlji”, kazao je Sokoloff.

“Nakon fakulteta preletio sam tisuće kilometara. To je stvarno sjajan način da se ispušete kada stalno radite i imate stresnu karijeru poput mene, koji sam radio u financijama. Moja najdulja veza sa sponzorušom trajala je šest mjeseci i bez problema sam potrošio golemu lovu na nju”, priznao je ovaj 28-godišnjak.

Kao iskusni sponzor, Seth iz prve ruke zna koliko lažnih profila sponzoruša postoji na mreži – i zato je odlučio lansirati vlastitu web stranicu Sugar Fetch, na kojoj se svaki član neovisno provjerava.

“Prijevara je bila gotovo neizbježna. Ali Sugar Fetch taj rizik bitno smanjuje. To mi je bilo jako važno”, rekao je Sokoloff o svojoj stranici, za koju se nada da će osporiti pretpostavku da svi sponzori moraju biti milijunaši. On tvrdi da muškarci koji žele sponzorirati lijepe djevojke trebaju potrošiti samo nekoliko stotina funti mjesečno.

“Pokušavam proširiti svijest o tome da sponzori i sponzoruše nisu nužno ono što se o njima vjeruje. Ljudi jednostavno imaju tu ideju o superbogatim frajerima s jahtama koji sakupljaju lijepe žene. Ali zapravo, to je samo učinkovitiji način zabave za profesionalce”, objasnio je.

Fortunately, other folks are jumping in and finding their dream sugar baby on day one.

— Seth Sokoloff (@seth_sokoloff) February 17, 2021