LJUDI PRIZNALI O ČEMU MAŠTAJU U KREVETU: U top 6 seksualnih fantazija nema ni preljuba ni seksa na jednu noć

Nećete moći doći sebi kad vidite što se našlo pod brojem pet, ali tako je slatko

Svaka odrasla osoba s normalnim seksualnim apetitom ima neke svoje scene u glavi koje je napaljuju i koje bi željela ostvariti (barem u teoriji). To obično nije ništa konvencionalno jer, budimo realni, da jest, onda se ne bi nazivalo fantazijama. Koja je vaša najskrivenija seksualna maštarija? Trojac, sado-mazo, seks na otvorenom…? Zahvaljujući dr. Justinu Lehmilleru, konačno su otkrivene najčešće perverzne fantazije, a objasnio je i što svaka od njih govori o vama.

Seks utroje

Na vrhu se popisa očekivano našao popularni trojac. Čak je 89 posto ljudi priznalo kako mašta o seksu utroje. Što se tiče sudionika, oni u braku izjavili su da bi u svoj trojac uključili supružnika. Zanimljivo je da ljudi koji žele biti u sendviču zapravo ne žele izbaciti partnera iz igre niti o tome maštaju jer su nezadovoljni seksualnim životom. Dok hetero muškarci više maštaju o seksu s dvjema ženama, hetero žene nisu ni blizu toliko spolno izbirljive.

BDSM

Jako mnogo ljudi mašta i o nekoj od akcija pod zajedničkim nazivom BDSM (bondage/robovanje, disciplina, sadizam, mazohizam). Kod žena je nešto izraženija želja za sadizmom, koji uključuje sve od spankanja, ugriza do prolijevanja vrućeg voska. Općenito gledajući, ljude više napaljuje submisivno ponašanje nego dominantno, što sugerira kako je privlačnije nemati kontrolu u seksu.

Seks u javnosti

Mnoge također uzbuđuje pomisao na riskantan seks, onaj u kojemu postoji šansa da će vas netko uhvatiti. Ispitanici obaju spolova složili su se da im najprimamljivije zvuči seks u uredu, parku i dizalu.

Dijeljenje partnera

Vjerovali ili ne, manje od jedan posto ljudi mašta o preljubu, ali to ne znači da ne žele probati seks s nekim drugim. Ljudi u vezama žude za seksom s drugim partnerima, ali samo ako bi to odobrila njihova bolja polovica. Tako, primjerice, 79 posto muškaraca fantazira o otvorenoj vezi, dok je ženama ta ideja nešto odbojnija (62 posto). No, 58 posto ispitanika reklo je kako ih napaljuje pomisao na to da gledaju vlastita partnera u klinču s nekim drugim.

Značajan seks

Da, čini se kako seks na jednu noć ipak nije tako privlačan kao što bi se mislilo. Naprotiv, ljudi rijetko žude za seksom bez emocija, već radije žele osjećati se voljeno, maženo i paženo. I muškarci i žene kazali su da ih napaljuje osjećaj da su poželjni i neodoljivi. I devet od deset ispitanika priznalo je kako mašta upravo o svom trenutnom partneru.

Seks s istim spolom

Mnogi ljudi koji su se deklarirali kao heteroseksualci rekli su da bi voljeli probati seks s pripadnikom istog spola, s time da su žene u toj fantaziji dosta jače. Njih 59 posto želi se upustiti u lezbijski seks, dok je dijeljenje kreveta s drugim muškarcem privlačno tek 26 posto muškaraca.