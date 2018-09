LJUDI NAPALI POZNATU SEKS-SAVJETNICU: ‘Kakav ti je to savjet? Želiš reći da u vezi ne treba govoriti istinu?’

Uglednu kolumnisticu svakodnevno traže savjete na području seksa i veza, a ona ponekad šokira svojim odgovorima

Poznata Sunova kolumnistica Deidre Sanders, koja odnedavno dijeli savjete i u dnevnom showu ITV-ja, rekla je pozivatelju Danu u petak kako bi bilo bolje da svojoj partnerici prešuti kako ju je prevario sa striptizetom. Taj je savjet zgrozio gledatelje, koji su na Twitteru “popljuvali” poznatu stručnjakinju jer je time sugerirala i svim muškarcima da je dovoljno progutati krivnju i jednostavno ne ponoviti pogrešku.

Should you give someone a second chance? Has your partner cheated and you don't know whether to give them a second chance? Or have you given things another go but you're struggling to forgive and forget?@DearDeidre is here! 📞 08000 30 40 44 ✉️ thismorning@itv.com pic.twitter.com/67f4oVZOcV — This Morning (@thismorning) September 7, 2018

Dan je svoju dilemu predstavio u pismu. “Prošli vikend sam bio na tulumu i poseksao se sa striptizetom. Kako da to kažem partnerici?”, napisao je, a Deidre mu je bez mnogo razmišljanja odgovorila: “Rekla bih, Dan, da znam kako osjećaš krivnju, ali zašto bi joj to uopće spominjao? Ponio si se jako, jako loše i ja to ne opravdavam, ali ako joj sve priznaš, to je kao da joj govoriš: ‘Napravio sam nešto jako loše i želim da me tješiš i kažeš da je sve u redu i da će naša veza to izdržati.'”

Would you tell your partner if you'd had a one-night stand?@DearDeidre's advice got everybody talking, including @EamonnHolmes and @RuthieeL – so do you agree? pic.twitter.com/CtRBlcSd3T — This Morning (@thismorning) September 7, 2018

Gledatelji šokirani savjetom

“Ne radi to! Progutaj krivnju i nosi se s time. Nauči nešto iz toga i nikad više nemoj ponoviti istu pogrešku. Najvažnije je da ti se to više nikad ne dogodi”, rekla je Deidre i izazvala burne reakcije gledatelja. “Kakav je to savjet??? Kažeš da ne treba biti iskren s partnerom ako si ga prevario?!? Iskrenost i otvorenost su nužne u svakoj vezi, a ne tajne i laži. Grozan savjet”, napisao je netko, a istog su mišljenja bili i drugi korisnici Twittera.

“Ovaj savjet je totalno pogrešan. Tip želi priznati da je spavao s nekim drugim, a ona mu kaže neka radije ništa ne govori”, “I što, on će se izvući s time? Jednog će dana to izaći na vidjelo i boljet će još jače kada ona shvati koliko joj je dugo tajio. Odvratno!”, samo su neki od gnjevnih komentara ljudi kojima je, kako su priznali, to što su čuli od jedne stručnjakinje pokvarilo dan.