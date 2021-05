‘LJUDI MISLE DA SAM MU NJEGOVATELJICA, A NE CURA’: Ona ima 28, a on 76. Planiraju vjenčanje, ali… ‘Što ću ja kad on umre?’

Lijepa 28-godišnjakinja koja je u vezi s 48 godina starijim muškarcem priznaje da je stranci često zamjenjuju za njegovu njegovateljicu – iako su njih dvoje zapravo sretno zaljubljeni.

Kelsey Hopeful iz La Jolle u San Diegu upoznala je 76-godišnjeg Guya BonGiovannija iz Anchoragea na Aljasci na tečaju joge, koji je on počeo pohađati nakon što je izgubio suprugu nakon 42 godine braka.

Par je jednoga dana započeo ugodan razgovor nakon tečaja i ubrzo su shvatili da imaju dosta zajedničkih interesa te su najprije postali dobri prijatelji. Isprva među njima nije bilo privlačnosti, nije to bila ljubav na prvi pogled. Vezu su započeli tek dvije godine kasnije.

“Odlučila sam isprobati nešto novo i odabrala sam tečaj joge u lokalnoj teretani. Pratila sam ljude oko sebe i ubrzo su mi se oči susrele s čovjekom za kojeg sam mislila da je glumac i komičar George Carlin. Kada je privukao svoju prostirku za vježbanje bliže meni, pomislila sam: ‘Uh!'”, ispričala je mlada defektologinja za The Sun.

Kada je sat završio, prišao joj je i pitao mogu li biti prijatelji, što joj je bilo vrlo simpatično.

“Dva sata smo razgovarali sami u teretani i kada se oprostio od mene, nije tražio moj broj, ime ni ikakvu garanciju da ćemo se ikad više vidjeti. Tako smo započeli svoje druženje”, rekla je Hopeful o prvom susretu s postarijim fotografom, koji je u istim godinama kao njezina baka.

Kaže kako je u početku bila oduševljena bojom njegova glasa i sposobnošću da je zainteresira svojim neobičnim pričama, koje je, kako priznaje, mogla slušati satima bez prestanka. Sada su u vezi i suočavaju se s brojnim kritikama zbog toga što ih dijeli čak 48 godina razlike. Ljudi koji ih ne poznaju često zaključe da mu je ona njegovateljica, a ne partnerica.

I Kelseyna baka bila je udana za puno starijeg muškarca pa se rano morala suočiti s gubitkom ljubavi svog života. Punih 26 godina nakon njegove smrti živjela je sama, zato i njezina unuka kaže da joj je jedna od najvećih briga kako će nastaviti sa životom kada Guya više ne bude.

“U prvim danima naše veze plakala sam zbog te razlike od 48 godina. Bilo nam je lijepo zajedno u šetnjama, odlascima na predstave ili u slastičarnice, ali bi suze poslije toga same potekle”, kazala je Hopeful, koja je svoju vezu skrivala od obitelji punih godinu dana.

“Jednog dana počela sam plakati pred njim jer sam proživljavala radost i sjetila se toga da je stariji od mene i da će to nestati. Sada mu kažem kada se bojim da ću ga izgubiti, no želim da bude svjestan toga da sam uvijek bila otvorena za njegovu ljubav bez obzira na godine i da osjeti koliko ga volim. Kako je star i mudar, rekao mi je da nema smisla plakati zbog smrti dok se ona ne dogodi i da moramo biti ovdje sada i voljeti se koliko god možemo”, otkrila je mlada Amerikanka.

Na početku veze, kada su postali ljubavnici, bilo joj je važno da ljudi svoje mišljenje o njihovu odnosu zadrže za sebe, zbog čega su se skrivali od prijatelja i obitelji, u strahu kako će oni reagirati.

I am 28 years old and am dating a 76-year-old, he’s the same age as my gran

A thread ⬇️ https://t.co/TDPJXLC6ZT

— OlumoRocktv (@OlumoRocktv) May 1, 2021