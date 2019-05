LJUBOMORNA GESTA PODIJELILA INTERNET: ‘Ponavlja da joj je on samo platonski prijatelj, ali imam razloga sumnjati’

Priznaje da mu je cura inače divna, ali ovoga puta su se gadno posvađali

„Otišao sam na piće s prijateljima, a cura je htjela u kino. No nije htjela ići sama pa je rekla da bi pozvala jednog od mojih boljih prijatelja. Uporno tvrdi da su oni samo platonski prijatelji i opće nije se trudila sakriti da bi išla s njim“, počinje priču redditovac. „Rekao sam joj da nisam najsretniji s time i zašto ne bi umjesto s njim otišla s nekom prijateljicom. Prilično smo se gadno posvađali. Na kraju je otišla sama u kino ali mi govori da sam lud i da umišljam“,nastavlja ističući kako joj nije, naravno, ništa zabranio, samo joj je rekao da se neće osjećati najugodnije. A uvjeren je da ima i drugih razloga za zabrinutost.

„Tog ‘prijatelja’ viđa samo kad mene nema i počinjem si misliti da je on samo jedan od likova na njenon popisu il tako nešto. A ona uporno ponavlja da to nije bio spoj i da samo nije htjela ići sama“, kaže i pojašnjava zašto je zabrinot zbog svog prijatelja i djevojke.

Slao joj je obnažene fotografije

„Sumnjičav sam zato što je me taj prijatelj počeo izbjegavati otkako sam u vezi s njom i počeo se samo s njom družiti. Također, prije 2,3 godine joj je poslao i svoje golišave fotografije tako da su izgleda imali neku kemiju u nekoj fazi. No čudno je to taj prijatelj uporno pokušava nešto s jednom drugom curom koja mu je totalno napeta. Nikako im ne ide jer ide u privatnu vojnu školu pa ima malo slobodnog vremena za išta van škole“, zaključuje.

Kaže i kako je u prošlosti bio prevaren pa je možda zato puše i na hladno te ističe kako je njegova cura krajnje brižna i privržena, ali ponekad iznenada mijenaj raspoloženje i postaje potpuno druga osoba. Također, zna kako je i ona varala svoje bivše, ali koliko zna nikada njega. „Naša veza ima svoje uspone i padove, ali imamo nevjerojatnu kemju“, jada se.

Komentari su prilično podijeljeni jer iako nitko ne krivi djevojku, neki tvrde da je njegova zabrinutost opravdana. Dok jedni tvrde kako bi trebali prekinuti, drugi mu jednostavno poručuju da se zbroji.