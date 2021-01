Autor objave od ostalih je forumaša htio znati koja je točno ‘prisila ili benefit’ njima bila presudna za stupanje u bračnu zajednicu

Sve više parova umjesto braka bira izvanbračnu zajednicu, a unatoč nikad većem broju razvoda tradicionalni brak još uvijek nije potpuno izašao iz mode. Bezbroj je razloga zašto se parovi odlučuju na taj korak u svome odnosu, ali prvenstveno to rade zbog ljubavi.

Neki kao razloge navode tradiciju, zasnivanje obitelji, materijalne razloge, poštivanje partnerove želje…

Jedan korisnik platforme Forum.hr upitao je muškarce zbog čega su se oni odlučili oženiti.

“Dakle, pitanje prvenstveno za dečke koji se namjeravaju uskoro ženiti ili su friško oženjeni. Ali konkretno: dva-tri najvažnija razloga… ili bar jedan ? Odgovor tipa ‘bilo je vrijeme’ nije konkretan razlog jer ne postoji rok u kojem se dvoje moraju vjenčati. Ili ‘ja nju volim’ je besmislen jer voljeti se može u ili izvan braka. Koja točno prisila ili mogući benefit je razlog potpisivanja tog ozbiljnog ugovora?”, glasilo je njegovo pitanje koje je podiglo puno prašine.

Što sad ljubav ima s tim?

Forumaši su se raspisali o škakljivoj temi iz muške perspektive, a nije nedostajalo ni komentara zbog kojih će mnogi izgubiti vjeru u ljubav.

“Osim onog standardnog volimo se ili ah, trudna je, evo od dvojice mojih poznatih.

1. Nitko me neće voljeti kao ona (čitaj: trpjeti pod*ebavanja jer nije baš najpametnija, pa je njega malo i sram kad blebne pred društvom i bez prigovora sjedit doma, kuhat i peglat dok on partija s dečkima i naskače na druge curetke)

2. Skupa smo od srednje škole, mala sredina, njena braća bi me ubila da je ostavim, aaaaa, kako ti je slatka beba, idem i ja napravit jednu”, napisao je jedan korisnik.

Kao razlog za stupanje u brak drugi je forumaš napisao kratko i jasno – “Privremeno pomračenje uma”.

Cura je popustila

Jedan budući mladoženja naveo je svoje razloge, a među njima je onaj glavni – voli svoju djevojku.

“Evo pošto se uskoro ženim par mojih razloga:

– moći ću lagano uzeti njeno prezime

– dao sam napraviti si je*eno vjenčano prstenje pa će mi biti kul ga nositi

– treba uzeti lovu na poklonima

– dobra izlika za tulum, cuganje i gljive

P.S. lakše bum i do njene imovine

Ali glavni razlog je onaj otužni, volimo se i zato bumo se oženili (ja to želim više nego ona pa je eto popustila na kraju)”, napisao je.

Brak je viša razina od veze

Neki smatraju kako je glavna povlastica braka ženu zvati svojom.

“Bez braka ti to ne može ni biti, može ti biti partnerica, ali ne i žena. Smatram da je brak jedna viša razina, nego što je veza. Možeš ti biti u vezi sto godina, ali nikada ti neće biti kao u braku. Pitaj Danijelu Martinović”, objasnio je jedan forumaš.

Drugima je to logičan idući korak u dugogodišnjoj vezi.

“Alternativa je ostati u vezi? Da se ženim, jedan od razloga je i next level… Veza je… Pa neki vezom nazivaju i odnose od 2-3 tjedna, ne mogu to staviti u istu riječ sa brakom.

Volim te dovoljno da bih se obvezao s tobom biti dok smo živi? Volim je, samo po sebi, nekako mi dođe kao ‘ugodan dan želim’ ili ‘lp’ na kraju maila”, jedan je od odgovora.

Promjena životnih navika i redoviti seks

Jedan forumaš je prije braka doživio poziv na buđenje i sada je novi čovjek.

“Probudila me kiša dok sam otprilike u ovo vrijeme zaspao na savskom nasipu na klupici blizu Borovja nakon još jednog suludog izlaska. Zaključio sam da neću doživjeti 40. ako ovako nastavim. Našao sam si curu i oženio se”, glasio je njegov odgovor.

Neki se ne bi puno premišljali oko ženidbe kada bi im to zajamčilo redovitu konzumaciju braka.

“Oženio bih se kada bi brak bio garancija redovitog i kvalitetnog seksa. Ali budući da nije, onda mi se fakat ne isplati”, jedan je od komentara.

‘Crkvene idiotarije’

Istaknuo se komentar u kojem je autor otkrio da se oženio samo zbog Crkve.

“Mi smo se vjenčali jer maloj već pišu idiotarije (nezakonita, neš ti tog ‘zakona’) u krsnom listu, pa nismo htjeli da s*anja pišu i malom! Samo to.

Da se razme, kršćani jesmo, fanatici nismo! U crkvu idem na sprovode i svadbe. No, do Svete potvrde sam bio redovan, svaki petak i svetak, kiša, snijeg, led. Crkva na brijegu, pol sata hoda, zimi pola puta nije bilo očišćeno (nema kuća, samo klijeti). Skupljanje štambilja i naljepnica, jer bez toga ‘nema sakramenta’! Jooj kak sam bio mlad i glup!

Tak budu i djeca, kad postanu punoljetni, nek odluče, ko i ja. Ak žele nastaviti, ja ih neću sprečavati. A i da spriječimo eventualna sranja kod udaje/ženidbe….

A pop koji je napisao s*anje u krsni list bude kad tad došao do mene”, napisao je.

Suma sumarum

Nakon žustre rasprave o financijama i redovitosti seksa u braku, jedan je korisnik sumirao sve odgovore.

“Ja sam došao do zaključka ovdje da:

Muškarci se žene jer će dobiti 1 do 5 godina seksa, onda budu dobili bebu i žena ne bu više dala.

Ali onda se oni jednostavno razvedu i nađu novu mladu žensku s kojom opet imaju 1 do 5 godina seksa do bebe, pa onda opet ovo nanovo.

Onda u 40-ima dolazi do onih raspuštenica kojima je samo do seksa pa to sve se samo seksa sa svima koji hoće (nisam vidio samo kako one nastaju kad žene nakon poroda ne žele više nikad seks)”, komentirao je.

Što vi mislite, je li ljubav dovoljan razlog za ulazak u brak ili postoji više njih? Je li bračna zajednica potpuno zastarjeli koncept kojem ističe rok trajanja? Javite nam se na netmagazin@rtl.hr. Bez brige, anonimno je :)