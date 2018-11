LEZBIJKA SE POSEKSALA S NAJBOLJIM FRENDOM: ‘Prevarila sam curu i mislila ozbiljno s njim, a onda mi je priznao…’

‘Bilo je vrlo strastveno i ponovio mi je kako osjeća nešto prema meni, ali onda je uslijedio hladan tuš’

Mlada lezbijka koja to nije već pola godine u tajnosti vara curu s najboljim frendom. Počeli su se seksati dok njezine djevojke nije bilo kod kuće, a sada to rade redovito. Ona se zaljubila, a činilo se da ni on nije ravnodušan. No, onda je doznala nešto što ju je dotuklo. Čini se da je karma učinila svoje. Djevojka se požalila Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, u istospolnoj sam vezi s predivnom curom – koju konstantno varam s najboljim prijateljem. U vezi smo godinu dana i to je moje prvo gay iskustvo. Ona je rekla kako je uvijek znala da voli žene i tražila je ozbiljnu vezu. Meni su 22, a njoj 24 godine. Kada joj se brat gadno ozlijedio u prometnoj nesreći prije šest mjeseci, ona se vratila kući kako bi pomagala majci oko brige za njega.

Ljubomorna zbog seksa s drugima

Moje djevojke nije bilo mjesec dana i ja sam se okrenula svom najboljem prijatelju. On ima 23 i poznajemo se jako dobro. Jedne smo večeri izašli na piće, a kada smo se vratili u moj stan, on me poljubio. Priznala sam mu da se osjećam usamljeno te sam ga pozvala unutra. Popili smo nekoliko pića i poseksali se. Shvatila sam da polako “padam” na njega i to sam mu rekla. On je znao za moju curu, ali mi je rekao da jednako osjeća za mene.

Od tada se redovito seksamo iza njezinih leđa. No, on se odjednom počeo drugačije ponašati. Više mi se ne čini zainteresiranim i počela sam gubiti nadu. Prije dva tjedna smo opet proveli večer zajedno i napili se. Otišli smo u njegov stan, gdje smo se, naravno, seksali. Bilo je vrlo strastveno i ponovio mi je kako osjeća nešto prema meni, ali onda je uslijedio hladan tuš. Spavao je s brojnim djevojkama od tada, zbog čega sam ja postala ljubomorna.

Znam da se nemam pravo žaliti jer sam ja ta koja je u vezi. Bez obzira na to koliko se puta poseksao s drugim curama, uvijek se vraćao meni. Ne mogu se praviti da ništa ne osjećam jer su osjećaji presnažni. Ali, isto tako, ne mogu ni dopustiti da me iskorištava.

Deidre odgovara:

A možda se i njemu čini da ti njega iskorištavaš. Živiš sa svojom djevojkom, a on ti je rezerva sa strane. Možda si biseksualka, ali to ti ne daje pravo da varaš. Riješi sa curom sve što imaš, ali prestani je varati. Ako prekinete, nemoj se previše nadati da ćeš završiti s prijateljem. Da je on htio nešto više s tobom, više bi se i potrudio oko toga da ostaviš curu. Mišljenja sam da je pravi partner za tebe na nekom drugom mjestu. U svakom slučaju, prestani se seksati s frendom i počni izlaziti s drugim društvom.