LEZBIJKA PROBALA SEKS S MUŠKARCEM: Bez dlake na jeziku priznala kako joj je bilo, ali nije se nadala onomu što je uslijedilo

‘Ljudi pričaju kako je on loš prema curama, no nije prema meni i zaista se čini kao prava ljubav. Ali bojim se da će nas netko vidjeti’

Nakon propale petogodišnje veze s djevojkom, mlada je lezbijka pala u iskušenje i zaljubila se u kolegu s posla. Malo po malo, počeli su se seksati i ona više nije sigurna u svoju seksualnu orijentaciju, a i brine se što će ljudi reći. Stoga je savjet potražila kod stručnjakinje za odnose Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, nikad me prije nije privlačio seks s muškarcima. Imam 26 godina i radim u luksuznom spa salonu, gdje obavljam različite tretmane ljepote. Njemu je 37 i također tamo radi, u restoranu i baru. Nije tajna da sam gay. Nitko me nikad zbog toga nije maltretirao, pa tako ni on. Bili smo kompići, a ja bih otišla k njemu skratiti vrijeme kad nije bilo klijenata. Donedavno sam bila u dugoj vezi. Bile smo zajedno pet godina i uz nju sam se osjećala seksi, maženo i paženo.

Svidio joj se seks s muškarcem

Ali onda me ona prevarila i ostavila zbog nekog drugog. Bila sam u totalnom rasulu. Bilo mije drago što sam još imala svoj posao i prijatelje jer ne bih izdržala bez njih. Taj je tip bio divan prema meni. Uvijek bi me saslušao kad sam željela razgovarati i nasmijavao me svojim šalama. Jednom sam doživjela gadan sudar u automobilu, u kojem, hvala Bogu, nitko nije stradao. To me dosta potreslo, a moj je auto hitno morao na popravak. Ispričala sam mu to sljedeći dan, a on me pitao kako sam došla na posao.

Rekla sam mu – busom, a on je potom inzistirao da će me odvesti kući poslije. Tako je bilo oko tjedan dana, a jedne sam mu večeri dala poljubac u znak zahvale. Samo se nasmiješio i rekao da nema na čemu. Odjednom sam ga poželjela ponovno poljubiti. Da skratim, ljubili smo se i pričali više od sat vremena u njegovu automobilu. Kad sam ga vidjela sljedeći put, otišli smo do kraja. Bio mi je to prvi seks s muškarcem i bilo je stvarno odlično.

Odonda smo zajedno, iako za to nitko ne zna. Ljudi pričaju kako je on loš prema curama, no nije prema meni i zaista se čini kao prava ljubav. Ali bojim se da će nas netko vidjeti i ja neću znati što reći.

Deidre odgovara:

Je li to zbilja tvoja najveća briga? Da otkriju kako nisi sasvim gay? Istina je da često ljudi ne pripadaju strogo jednoj skupini. Moraš prihvatiti tko si te da se to ne poklapa nužno s onim što drugi misle da treba biti. To je tvoj život, a ne njihov i ne trebaš ispunjavati tuđa očekivanja. Dok si god iskrena i ljubazna i nikomu ne radiš zlo, to se nikoga ne tiče. I najvažnije upozorenje: nisi dužna svijetu objašnjavati što si, ali nemoj se ni skrivati. Možda njega nazivaju lošim dečkom s razlogom. Neki frajeri misle da im takvo ponašanje daje na privlačnosti, a mnogima je san preobratiti lezbijku.Je li ponosan što je s tobom ili mu paše što sve tajite? Ako je potonje, mogla bi ostati povrijeđena.