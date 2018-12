LAŽLJIVI MUŽ JU GURNUO U TUĐI KREVET: ‘Bila sam očajna i željna osvete. Seksi konobar me pozvao na stranu…’

‘Rekao mi je da ne izgledam sretno i ja sam mu sve priznala’

Nije mislila da može prevariti, ali dogodilo se – iz osvete i očaja. Žena je u muževu mobitelu našla eksplicitne poruke koje je razmjenjivao s drugim ženama i tada joj je na put stao mlad i zgodan konobar. Nakon odličnog seksa ona ne može prestati misliti na njega, a li on joj više nije dostupan. Požalila se Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, imala sam seks na jednu noć s tipom s kojim je to bilo prezabavno. Znam da to ne bi trebalo ništa značiti, ali ne mogu prestati misliti na njega. U braku sam šest godina i imam 4-godišnju kćer. Meni je 29, suprugu 30. Nisam nikad mislila da ću ga prevariti, ali to mi je bio najbolji seks u životu. Sve je počelo kada sam mužu htjela prirediti rođendanski tulum iznenađenja. Nisam nikad sumnjala u njega, ali kad sam u njegovu mobitelu potražila brojeve nekih starih prijatelja, naišla sam na brdo poruka drugim ženama.

Možda ih nisam trebala otvoriti, ali jesam. Bile su vrlo eksplicitne i sadržavale su intimne fotografije. Nisam mogla vjerovati. Sve sam priznala suprugu, a on se nije previše branio. Došlo mi je da otkažem iznenađenje za njegov rođendan, ali već sam bila pozvala i njegovu obitelj pa sa morala nastaviti s planiranjem. Rezervirala sam prostor u kafiću i večer je bila zabavna, ali sam se ja svejedno osjećala loše.

Seks s mladim konobarom

Jedan od konobara bio je mlađi dečko. Počeli smo razgovarati i rekao mi je da ima 22 godine te da mu konobarenje služi samo da bi zaradio džeparac. Imao je lijep osmijeh i prekrasne oči. Rekao mi je da ne izgledam sretno i ja sam mu sve priznala. Dao mi je svoj broj i natuknuo da će biti tu za mene ako ga ikad budem trebala. Nisam mogla zaboraviti suprugove poruke te sam mu rekla neka ode roditeljima na dva tjedna dok ne smislim što ću.

Nekoliko dana poslije, nazvala sam mladog konobara. Našli smo se i bio je stvarno super društvo. Nasmijavao me i zaboravila sam na probleme. Otišli smo k njemu i seksali se. Bilo je predivno. No, onda mi je priznao da se seli radi boljeg posla te da se nećemo moći viđati. Muž mi se u međuvremenu zakleo da se više ne dopisuje s drugima i ja sam ga primila natrag, ali ne mogu nikako zaboraviti onog konobara. Stalno razmišljam o seksu s drugim frajerima i to me izluđuje.

Deidre odgovara:

Taj je seksi mladić došao u trenutku kada si bila očajna i tužna. Zbog njega si se osjećala bolje, ali pametnije bi ti bilo da središ svoj brak – radi sebe i svoje djevojčice. Sada kad si se podsjetila da si još uvijek privlačna i seksi žena, reci suprugu kako može biti ponosan što te ima i neka te poštuje da te ne bi izgubio. Ali potrudi se i ti. Požudu koju osjećaš usmjeri na njega. Možda vam je oboma obiteljski život ugasio međusobnu privlačnost.